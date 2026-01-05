POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias

I. VA PARA LARGO

La detección de dos casos de gusano barrenador en Tamaulipas es una pésima noticia para los productores de ganado en México y en Coahuila, porque significa que la frontera de Estados Unidos estará cerrada por mucho tiempo, lo más probable es que, al menos en 2026, no se levante la restricción a las exportaciones debido a la cercanía de los casos con la frontera del vecino país, lo cual generará pérdidas millonarias al sector. Esto demuestra que las acciones emprendidas por Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, fueron poco efectivas.

II. APOYO INSUFICIENTE

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una bolsa superior a los 2 mil millones de pesos para apoyar a los ganaderos afectados, de los cuales a Coahuila le tocarán 150, en una primera etapa, el problema es que las pérdidas económicas del año pasado se estiman en más de 15 mil millones en todo el país, por lo que el apoyo resulta insuficiente para hacer frente a los estragos generados por una mala atención de la crisis de sanidad en el ganado.

III. RETARDO

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, arrancó el año laboral con pase de lista (o “balconeo”, dicen algunos)... transmitido en vivo. Mientras recorría oficinas municipales, fue señalando a los directores que no estaban en su lugar a primera hora, es decir, cuando él llegó a la Presidencia Municipal. “Habrá que ponerles un reporte”, dijo entre bromas y con tono serio, exhibiendo públicamente a quienes llegaron tarde. El mensaje que quiso transmitir, nos dicen, fue: exigencia, orden y disciplina para su equipo. El gesto provocó reacciones: unos lo aplaudieron por su “firmeza”, otros se preguntaron si era la forma adecuada de ejercer liderazgo.

IV. FORMAS

Lo más fácil es aplaudir al alcalde por exigir puntualidad. Pero a veces las cosas no son lo que parecen. ¿Es lo mejor exhibir a tus colaboradores de confianza, que por definición no tienen horario fijo y están disponibles en cualquier horario que la función o el propio alcalde requiera? Tal vez un llamado en privado habría sido más decoroso y útil. Porque no se trata de regañar y provocar escarnio, sino de que la administración funcione. Ahí están los hechos. Usted juzgue.

V. PURAS FALLAS

Con el arranque del año ha iniciado la cuenta regresiva para que la nueva CURP biométrica se convierta en el documento de identidad único para todas las personas... pero la infraestructura necesaria para que todo mundo pueda obtenerla sigue sin existir. En particular, la Plataforma Única de Identidad, que la Secretaría de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez debió desarrollar en coordinación con la Agencia de Transformación Digital. La citada plataforma tendría que haber entrado en operación en octubre pasado, de acuerdo con los términos de la reforma que se publicó y entró en vigor en julio del 2025.

VI. A PATEAR EL BOTE

El calendario difundido desde el año pasado señala que el próximo mes de febrero será obligatorio el uso de dicho documento para hacer prácticamente todo: desde un trámite bancario hasta la posibilidad de obtener beneficios de un programa social. Seguramente, como suele ocurrir, se anunciarán prórrogas... hasta que el Gobierno de la República pueda cumplir con los plazos que se autoimpuso.

VII. UN ASUNTO RARO

¿Existe un “mercado negro” de maquinaria pesada en Coahuila? ¿O se trafica con dichos implementos desde aquí a otras entidades? Ese es el enigma que deben resolver los subalternos de Federico Fernández Montañez tras conocerse las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), según las cuales en nuestra entidad se incrementó en 67 por ciento el número de carpetas de investigación abiertas derivadas del robo de maquinaria pesada. Los municipios con mayor incidencia fueron Monclova, San Pedro de las Colonias y Múzquiz, demarcaciones en las cuales debe registrarse algún fenómeno peculiar.

VIII. DIGNO DE SHERLOCK...

El fenómeno está para estudiarse con detenimiento, pues no estamos hablando del robo de objetos pequeños o de aparatos genéricos que pueden ser fácilmente comercializados porque la mayor parte de las personas los utilizan. Estamos hablando de máquinas voluminosas que ni son fáciles de extraer de los lugares donde se encuentran, ni pueden transportarse fácilmente o de forma clandestina. Se antoja difícil que dicha “industria” florezca sin generar mayores reacciones. ¿O usted qué piensa?

IX. CONCIENTIZAR ES EL CAMINO

Protección Civil de Saltillo reportó menos “tronadera” en las fiestas decembrinas. La ausencia de la Feria del Cohete en Arteaga y la falta de permisos para vender pirotecnia ayudaron a calmar los ánimos. Aun así, los incendios en baldíos no cesaron, pero ahora por otras causas: pasto seco, fogatas improvisadas y hasta quienes prenden fuego para quitarse el frío. El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, reconoció que la venta irregular persiste, aunque con decomisos menores. ¿Se avanzó? Un poco. ¿Se resolvió? Aún no. Por lo pronto, es una buena noticia... ¿no?