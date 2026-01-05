Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo

    Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo
    En panaderías tradicionales como La Crema, la elaboración artesanal de la Rosca de Reyes se mantiene fiel a recetas transmitidas por generaciones. FOTO: SARAH ESTRADA

La panadería La Crema mantiene una producción artesanal limitada de Rosca de Reyes y abre de 07:00 a 20:00 horas durante esta temporada, apostando por pan fresco y una costumbre que cada enero reúne historia, simbolismo y convivencia

Enero comienza en Saltillo con vitrinas llenas de pan dulce, reuniones familiares y una pregunta que se repite en casas y oficinas: ¿ya partieron la rosca? Más que un postre, la Rosca de Reyes se ha convertido en un ritual que marca el arranque del año y que, con el paso del tiempo, ha ido sumando significados sin perder su esencia que es el convivir.

En la panadería La Crema, esa tradición se hornea desde hace décadas. Don José García, panadero de toda la vida, recuerda que comenzaron a elaborarla casi al mismo tiempo que empezó a verse en la ciudad. “Hace como 65 años empezaron a salir las roscas y nosotros empezamos a hacerlas también”, cuenta mientras supervisa la venta.

La costumbre de esconder algo dentro del pan no nació aquí. Antes de llegar a México, en distintas culturas europeas ya se preparaban piezas redondas con un “premio” oculto, como parte de celebraciones invernales en las que el azar tenía un papel central. Con los años, esa práctica viajó, se transformó y terminó por arraigarse en el País como una tradición vinculada al 6 de enero, fecha en la que se conmemora la Epifanía, es decir, la manifestación del Niño Jesús a los Reyes Magos.

$!Harina, mantequilla y fruta cristalizada dan forma a la Rosca de Reyes, un pan que cada enero convoca a familias y compañeros de trabajo en Saltillo.
Harina, mantequilla y fruta cristalizada dan forma a la Rosca de Reyes, un pan que cada enero convoca a familias y compañeros de trabajo en Saltillo. FOTO: SARAH ESTRADA

En cuanto a la elaboración, en La Crema, la rosca se mantiene fiel a lo artesanal. Harina, huevo, leche y mantequilla forman la base del pan, al que se le agregan adornos dulces que ya resultan familiares para quienes la compran cada año. “Lleva rajitas de cajeta, cáscara de naranja y hierbas que se hacen dulces, eso es el ate; y arriba una pasta de manteca con azúcar, como la de la concha”, explica don José.

La forma cerrada de la rosca tampoco es casual. Con el tiempo, se ha interpretado como un símbolo de continuidad, de algo que no tiene inicio ni final, mientras que las frutas y dulces que la decoran representan las joyas que, según la tradición, llevaron los Reyes Magos. Estos elementos también se asocian con deseos de abundancia, amor, paz y felicidad para el año que comienza.

$!Más allá de las nuevas versiones, las panaderías tradicionales preservan la esencia de la Rosca de Reyes como ritual colectivo.
Más allá de las nuevas versiones, las panaderías tradicionales preservan la esencia de la Rosca de Reyes como ritual colectivo. FOTO: SARAH ESTRADA

El muñeco escondido en el interior es quizá el momento más esperado al partir la rosca. En México, esta figura simboliza al Niño Jesús y recuerda el acto de ocultarlo para protegerlo. Encontrarlo implica un acuerdo: volver a reunirse semanas después, pero con tamales. Más que una sanción, es una manera de prolongar el encuentro. “Aquí la gente ya sabe cómo es, ya es costumbre”, dice don José, convencido de que esa parte es la que mantiene viva la tradición.

A diferencia de las grandes cadenas, en La Crema no comienzan a vender rosca con semanas de anticipación. “Nosotros apenas comenzamos ayer”, dice don José refiriéndose al 4 de enero. La producción total es medida: alrededor de 400 roscas, entre chicas y grandes, para evitar que el pan se quede y asegurar que salga fresco cada día.

Los precios varían según el tamaño, con opciones desde alrededor de 150 pesos, pensadas para que más familias puedan llevarla a la mesa. Durante esta temporada, la panadería abre de 07:00 a 20:00 horas, con un flujo constante de clientes que buscan mantener la tradición.

Hoy existen roscas con figuras inesperadas y versiones que rompen lo clásico, pero en lugares como La Crema el fondo se conserva. “Los estamos esperando con mucho gusto ofreciéndoles la rica rosca de pan de La Crema”, dice don José. Porque, más allá de su origen o de los símbolos que encierra, la rosca sigue cumpliendo la misma función: reunir a la gente alrededor del pan y del inicio de un nuevo año.

