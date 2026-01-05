Rosca de Reyes: una tradición que se hornea desde hace décadas en Saltillo

Enero comienza en Saltillo con vitrinas llenas de pan dulce, reuniones familiares y una pregunta que se repite en casas y oficinas: ¿ya partieron la rosca? Más que un postre, la Rosca de Reyes se ha convertido en un ritual que marca el arranque del año y que, con el paso del tiempo, ha ido sumando significados sin perder su esencia que es el convivir. En la panadería La Crema, esa tradición se hornea desde hace décadas. Don José García, panadero de toda la vida, recuerda que comenzaron a elaborarla casi al mismo tiempo que empezó a verse en la ciudad. “Hace como 65 años empezaron a salir las roscas y nosotros empezamos a hacerlas también”, cuenta mientras supervisa la venta. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Entre aplausos y precariedad económica... el crudo panorama de la enfermería La costumbre de esconder algo dentro del pan no nació aquí. Antes de llegar a México, en distintas culturas europeas ya se preparaban piezas redondas con un “premio” oculto, como parte de celebraciones invernales en las que el azar tenía un papel central. Con los años, esa práctica viajó, se transformó y terminó por arraigarse en el País como una tradición vinculada al 6 de enero, fecha en la que se conmemora la Epifanía, es decir, la manifestación del Niño Jesús a los Reyes Magos.

En cuanto a la elaboración, en La Crema, la rosca se mantiene fiel a lo artesanal. Harina, huevo, leche y mantequilla forman la base del pan, al que se le agregan adornos dulces que ya resultan familiares para quienes la compran cada año. “Lleva rajitas de cajeta, cáscara de naranja y hierbas que se hacen dulces, eso es el ate; y arriba una pasta de manteca con azúcar, como la de la concha”, explica don José. La forma cerrada de la rosca tampoco es casual. Con el tiempo, se ha interpretado como un símbolo de continuidad, de algo que no tiene inicio ni final, mientras que las frutas y dulces que la decoran representan las joyas que, según la tradición, llevaron los Reyes Magos. Estos elementos también se asocian con deseos de abundancia, amor, paz y felicidad para el año que comienza.