Secuestrada

Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, manifestó en su posicionamiento ante el Consejo de Seguridad que el ataque militar en Venezuela por parte de Estados Unidos constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas.

“En clara violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta de las Naciones Unidas y al multilateralismo”, expresó Vasconcelos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la ONU a salir de su “letargo burocrático” y reaccionar ante conflictos.

