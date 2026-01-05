Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela

El 5 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, actualizó cuáles serán las siguientes operaciones en Venezuela, mientras el presidente Nicolás Maduro permanece en juicio por presunto narcoterrorismo.

Se reportó que tras la captura del presidente venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aceptó el cargo de presidenta interina en Venezuela. Sin embargo, previamente, el gobierno de los Estados Unidos había informado que ellos tomarían mantenimiento de la administración en Venezuela, a lo cual llamaron ‘transición’.

Para dicha transición, se informó que los funcionarios del gobierno estadounidense, Marco Rubio (Secretario de Estado), Pete Hegseth (Secretario de Guerra), y el asesor en temas de migración, Stephen Miller, estarán a cargo.

Donald Trump aseguró que no permitirán que se hagan elecciones en los próximos 30 días en Venezuela, argumentó que el país debe primero ‘recuperar la salud’.

‘Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote. No, va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país’ afirmó Trump