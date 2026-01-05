Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela

/ 5 enero 2026
    Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela
El 3 de enero, operativos de los Estados Unidos atacaron zonas militares de Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro

El 5 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, actualizó cuáles serán las siguientes operaciones en Venezuela, mientras el presidente Nicolás Maduro permanece en juicio por presunto narcoterrorismo.

Se reportó que tras la captura del presidente venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aceptó el cargo de presidenta interina en Venezuela. Sin embargo, previamente, el gobierno de los Estados Unidos había informado que ellos tomarían mantenimiento de la administración en Venezuela, a lo cual llamaron ‘transición’.

Para dicha transición, se informó que los funcionarios del gobierno estadounidense, Marco Rubio (Secretario de Estado), Pete Hegseth (Secretario de Guerra), y el asesor en temas de migración, Stephen Miller, estarán a cargo.

Donald Trump aseguró que no permitirán que se hagan elecciones en los próximos 30 días en Venezuela, argumentó que el país debe primero ‘recuperar la salud’.

Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote. No, va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país’ afirmó Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

