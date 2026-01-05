Ramón Ríos se une a Saraperos de Saltillo en cambio con Alejandro Tovalín
El infielder sonorense, con 18 años de trayectoria en el beisbol profesional y experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe, se integra procedente de Olmecas de Tabasco
El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo confirmó la incorporación del infielder Ramón Ríos, quien se une a la organización proveniente de los Olmecas de Tabasco, como parte de un cambio definitivo que involucra al lanzador Alejandro Tovalín. El movimiento fue anunciado este 5 de enero por la directiva del equipo saltillense.
Ríos, conocido en el circuito como “Pulpa”, es originario de Guaymas, Sonora, y cuenta con una trayectoria de 18 años dentro del beisbol profesional. A lo largo de su carrera se ha desempeñado principalmente en la segunda y tercera base, aunque también ha tenido participación en los jardines, especialmente en el izquierdo, lo que le ha permitido consolidarse como un jugador de perfil versátil dentro del diamante.
Dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, el nuevo elemento de Saraperos ha formado parte de organizaciones como Sultanes de Monterrey, Petroleros de Minatitlán, Rieleros de Aguascalientes y, más recientemente, Olmecas de Tabasco. Su paso por estos equipos le ha permitido mantenerse como un jugador constante tanto en labores defensivas como en su aporte ofensivo.
Además de su experiencia en la LMB, Ríos ha tenido una presencia destacada en la Liga Mexicana del Pacífico, donde ha vestido los uniformes de Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán. Con este último conjunto, durante la campaña actual, concluyó entre los mejores bateadores del circuito, al finalizar en el cuarto sitio del departamento de promedio, con .327.
A nivel internacional, el infielder sonorense ha representado a México en tres ediciones de la Serie del Caribe, sumando participación en escenarios de alta exigencia competitiva, lo que añade un componente de experiencia al roster de Saraperos de cara a la siguiente temporada.
Por otra parte, la organización del sarape agradeció públicamente al lanzador Alejandro Tovalín por el tiempo que formó parte del equipo y por su desempeño durante su estancia en Saltillo. El club le deseó éxito en su siguiente etapa profesional tras concretarse el movimiento con Olmecas de Tabasco.
Con esta incorporación, Saraperos continúa ajustando su plantel rumbo a la próxima campaña, apostando por jugadores con recorrido dentro del beisbol mexicano y conocimiento tanto de la Liga de verano como del circuito invernal.