Ramón Ríos se une a Saraperos de Saltillo en cambio con Alejandro Tovalín

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo confirmó la incorporación del infielder Ramón Ríos, quien se une a la organización proveniente de los Olmecas de Tabasco, como parte de un cambio definitivo que involucra al lanzador Alejandro Tovalín. El movimiento fue anunciado este 5 de enero por la directiva del equipo saltillense.

Ríos, conocido en el circuito como “Pulpa”, es originario de Guaymas, Sonora, y cuenta con una trayectoria de 18 años dentro del beisbol profesional. A lo largo de su carrera se ha desempeñado principalmente en la segunda y tercera base, aunque también ha tenido participación en los jardines, especialmente en el izquierdo, lo que le ha permitido consolidarse como un jugador de perfil versátil dentro del diamante.

Dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, el nuevo elemento de Saraperos ha formado parte de organizaciones como Sultanes de Monterrey, Petroleros de Minatitlán, Rieleros de Aguascalientes y, más recientemente, Olmecas de Tabasco. Su paso por estos equipos le ha permitido mantenerse como un jugador constante tanto en labores defensivas como en su aporte ofensivo.