Piedras Negras: falla en tubería deja sin agua a más de 50 mil personas en plena contingencia invernal

Al menos 31 colonias, donde habitan más de 50 mil personas, permanecen sin suministro de agua potable desde la madrugada de este lunes, luego de que se registrara una fractura en una tubería principal de 20 pulgadas de diámetro, perteneciente al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

La avería se localiza en el cruce del bordo norte y la calle Anáhuac, infraestructura clave que abastece a diversos sectores de la zona norte y poniente de la ciudad, los cuales resultaron severamente afectados justo en medio de la contingencia invernal que azota a la región.

Aunque el desperfecto fue detectado desde las primeras horas del día, la información oficial sobre la interrupción del servicio se dio a conocer hasta la mañana, lo que generó inconformidad entre usuarios que despertaron sin agua en sus domicilios. De acuerdo con estimaciones preliminares, los trabajos de reparación podrían extenderse al menos seis horas, siempre y cuando no se presenten complicaciones adicionales.

La suspensión del servicio se suma a una serie de fallas recurrentes que el organismo operador ha enfrentado en las últimas semanas. En sectores como Villa de Fuente, se han reportado drenajes colapsados, mientras que la reciente ola de frío provocó la ruptura de cientos de medidores, situación que —según usuarios— no fue prevenida adecuadamente por Simas pese a los pronósticos meteorológicos.

Este escenario se presenta mientras el gerente del organismo, Lorenzo Menera, enfrenta señalamientos por su intento de disolver el sindicato, en un contexto donde los problemas operativos y la falta de servicios básicos continúan en aumento, afectando directamente a miles de familias.

Habitantes de las colonias afectadas han expresado su preocupación por la falta de agua, especialmente ante las bajas temperaturas, ya que el líquido es indispensable para la higiene, la preparación de alimentos y el cuidado de la salud, principalmente de niñas, niños y adultos mayores.

Hasta el momento, Simas no ha informado sobre la implementación de medidas emergentes, como el abastecimiento mediante pipas, para mitigar el impacto de la suspensión del servicio en las zonas afectadas.