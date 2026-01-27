Coahuila: designan a José Ignacio Carrillo como nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEA) formalizó la designación de José Ignacio Carrillo Aguirre como el nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

El nuevo consejero desempeñará su cargo durante el periodo que comprende del 3 de febrero de 2026 al 2 de febrero de 2031. Un proceso de consulta y deliberación Antes de la votación definitiva, la Comisión llevó a cabo un Foro de Consulta el pasado martes con el objetivo de robustecer el criterio de los seleccionadores.

Durante este ejercicio, tres ciudadanos aportaron datos específicos sobre la trayectoria laboral y profesional de dos de los cuatro aspirantes finalistas, además de compartir detalles biográficos que fueron clave para la decisión final.

La Comisión destacó la importancia de estas aportaciones para el proceso deliberativo.