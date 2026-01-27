Coahuila: designan a José Ignacio Carrillo como nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana

Coahuila
/ 27 enero 2026
    Coahuila: designan a José Ignacio Carrillo como nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana
    José Ignacio Carrillo Aguirre obtuvo el respaldo de los nueve integrantes de la Comisión de Selección en la ronda final de votación. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Tras un proceso que incluyó foros de consulta ciudadana y dos rondas de votación, se eligió a Carrillo Aguirre para ocupar la vacante en el Consejo de Participación Ciudadana por un periodo de cinco años

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza (SEA) formalizó la designación de José Ignacio Carrillo Aguirre como el nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

El nuevo consejero desempeñará su cargo durante el periodo que comprende del 3 de febrero de 2026 al 2 de febrero de 2031. Un proceso de consulta y deliberación Antes de la votación definitiva, la Comisión llevó a cabo un Foro de Consulta el pasado martes con el objetivo de robustecer el criterio de los seleccionadores.

Durante este ejercicio, tres ciudadanos aportaron datos específicos sobre la trayectoria laboral y profesional de dos de los cuatro aspirantes finalistas, además de compartir detalles biográficos que fueron clave para la decisión final.

La Comisión destacó la importancia de estas aportaciones para el proceso deliberativo.

La elección no estuvo exenta de ajustes operativos. En una primera ronda de votación, en la que solo participaron ocho de los nueve comisionados, Carrillo Aguirre obtuvo cinco votos, una cifra insuficiente frente al mínimo de seis requerido bajo las reglas de operación para esa sesión parcial. El resto de los sufragios se dividieron entre Juan Manuel Pérez Cuéllar (2) y Ramón Antonio Sepúlveda Zárate (1), mientras que Rodrigo Arroyo Peart no obtuvo apoyos.

Sin embargo, para la segunda ronda, la incorporación del noveno integrante de la Comisión permitió retomar la regla original que exige un consenso de al menos siete votos.

En esta etapa definitiva, José Ignacio Carrillo Aguirre logró la unanimidad con 9 votos a favor, superando a Juan Manuel Pérez Cuéllar, quien no registró apoyos en el cierre. Relevo y toma de protesta Carrillo Aguirre llega al Consejo en sustitución de Yolanda Guadalupe Montes Martínez, quien terminó su encargo el 5 de noviembre de 2025.

El acto oficial de toma de protesta está programado para el martes 3 de febrero de 2026, a las 11:00 horas.

La ceremonia se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Coahuila, marcando el inicio formal de su gestión quinquenal.

