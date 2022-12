Piedras Negras: llaman activistas a no lastimar animales silvestres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Organizaciones protectoras de animales, hicieron un llamado a la población para que no utilice trampas y ni lastimen a los animales silvestres que pudieran estar llegando a sus casas o ranchos en esta temporada.

La presidenta de la Asociación Protecani, Aida Cantú, hizo el llamado para no recurrir al maltrato, o denunciar ante la autoridad cualquier tipo de maltrato o crueldad animal, pues hace días recibieron el reporte de un cacomiztle que cayó en una trampa en un rancho y a pesar de que se le brindó atención inmediata, falleció.

“Se intervino para proporcionarle atención veterinaria, sin embargo, el animalito se encontraba en un estado de shock muy severo, tenía lesiones y múltiples fracturas en las patas, en el área de cúbito y de radio, y se encontró un proyectil en una de sus patas”, relató.

Agregó que el animalito iba a ser trasladado para una atención especializada en Monterrey, pero no sobrevivió.

“Queremos exhortar a la población a que no utilicen este tipo de trampas que por demás son crueles, obsoletas, arcaicas, finalmente si quieren proteger su ganado o la siembra, hay otros métodos, las trampas no deberían existir y hacen mucho daño a animales como este que no son agresivos, no son peligrosos y es un animalito nocturno, solitario y un gran controlador de plagas”, explico la activista.

Finalmente hizo un llamado para que no utilicen este tipo de trampas, que no les hagan daño a los animales, cada uno tiene una función y son parte vital de todos los ecosistemas, es importante protegerlos.