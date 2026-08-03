Abren convocatoria de becas para mujeres que quieran cursar una carrera en línea en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una convocatoria para otorgar becas universitarias en modalidad 100% en línea fue abierta para mujeres interesadas en iniciar o continuar sus estudios profesionales. El programa, denominado “Mujeres de la Nueva Historia”, está dirigido a habitantes de Piedras Negras y busca facilitar el acceso a la educación superior mediante un esquema flexible que elimina la necesidad de asistir presencialmente a las aulas.

La convocatoria es organizada por el Instituto Tecnológico de Piedras Negras y cuenta con la participación del Gobierno Municipal, a través de la Instancia Municipal de las Mujeres, que invita a las nigropetenses a aprovechar esta oportunidad de formación profesional.

El crecimiento de la educación en línea ha permitido que cada vez más personas adultas retomen proyectos académicos que habían pospuesto por motivos laborales, económicos o familiares.