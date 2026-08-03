Abren convocatoria de becas para mujeres que quieran cursar una carrera en línea en Piedras Negras, Coahuila
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El registro está dirigido a nigropetenses interesadas en estudiar bajo una modalidad 100% virtual
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una convocatoria para otorgar becas universitarias en modalidad 100% en línea fue abierta para mujeres interesadas en iniciar o continuar sus estudios profesionales. El programa, denominado “Mujeres de la Nueva Historia”, está dirigido a habitantes de Piedras Negras y busca facilitar el acceso a la educación superior mediante un esquema flexible que elimina la necesidad de asistir presencialmente a las aulas.
La convocatoria es organizada por el Instituto Tecnológico de Piedras Negras y cuenta con la participación del Gobierno Municipal, a través de la Instancia Municipal de las Mujeres, que invita a las nigropetenses a aprovechar esta oportunidad de formación profesional.
El crecimiento de la educación en línea ha permitido que cada vez más personas adultas retomen proyectos académicos que habían pospuesto por motivos laborales, económicos o familiares.
La flexibilidad de horarios y la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar con acceso a internet han convertido esta modalidad en una de las principales opciones para quienes buscan obtener un título universitario sin modificar completamente su rutina diaria.
Especialistas en educación consideran que este tipo de programas contribuye a disminuir el rezago educativo y fortalece las competencias profesionales de quienes buscan mejorar sus oportunidades de empleo o acceder a mejores condiciones laborales.
En el caso de las mujeres, la modalidad virtual también representa una alternativa para equilibrar la formación académica con las responsabilidades del hogar y el trabajo.
El registro se realiza durante el periodo establecido en la convocatoria y los requisitos pueden consultarse a través del código QR habilitado para este proceso en las redes sociales del Municipio.