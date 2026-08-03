Recibían dinero quienes mantenían tomada Canal Once: Sheinbaum

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    Recibían dinero quienes mantenían tomada Canal Once: Sheinbaum
    Sheinbaum aseguró que las investigaciones señalan que algunos jóvenes que mantenían ocupadas las instalaciones de Canal Once recibían dinero, aunque la Fiscalía deberá determinar su origen. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirmó que jóvenes que ocuparon Canal Once recibían dinero y cuestionó que la protesta estuviera relacionada únicamente con demandas del IPN

La ocupación de las instalaciones de Canal Once volvió a generar cuestionamientos desde Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, de acuerdo con las investigaciones, algunos de los jóvenes que participaron en la toma del inmueble recibían recursos económicos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que esta información abre dudas sobre las motivaciones de la protesta y sobre quién pudo haber entregado el dinero. Sheinbaum aclaró que determinar el origen de esos recursos corresponde a las autoridades encargadas de las investigaciones.

“Aquí presentamos en alguna ocasión cómo estos jóvenes recibían recursos, dinero. No sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, quién les daba dinero para estar ahí”, declaró.

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La ocupación de la televisora pública se produjo en el contexto de movilizaciones relacionadas con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aunque el Gobierno federal sostiene que la toma de Canal Once terminó alejándose de las demandas originales planteadas por el movimiento.

SHEINBAUM CUESTIONA EL MOTIVO DE LA PROTESTA

La presidenta consideró que no resultaba lógico mantener ocupadas durante un periodo prolongado las instalaciones de una televisora pública si las principales exigencias estaban relacionadas con mejoras para el IPN.

Según su explicación, el número de personas que permanecían dentro del inmueble se redujo hasta llegar a únicamente seis jóvenes, quienes continuaban en las instalaciones mientras la protesta se prolongaba.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo final habría sido impedir que Canal Once realizara sus transmisiones con normalidad. La afirmación forma parte de su interpretación sobre lo ocurrido y se suma a la investigación sobre el financiamiento de quienes participaron en la toma.

El señalamiento sobre los recursos económicos es uno de los elementos que ahora forman parte del debate público. La mandataria insistió en que no corresponde al Gobierno federal establecer quién entregó el dinero, sino a la Fiscalía determinarlo a partir de las investigaciones.

¿QUÉ PASÓ CON LAS TRANSMISIONES DE CANAL ONCE?

Pese a la ocupación de sus instalaciones, Canal Once no dejó de transmitir. La televisora pública tuvo que trasladar temporalmente parte de sus operaciones a otras instalaciones para mantener al aire su programación.

Sheinbaum explicó que durante el periodo de la toma, las transmisiones se realizaron desde espacios de Educación para el Bienestar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La estrategia permitió mantener la señal mientras las instalaciones habituales permanecían ocupadas. De esta manera, la audiencia pudo continuar recibiendo los contenidos de la televisora pese a la interrupción de sus operaciones en su sede.

Ahora, de acuerdo con lo informado por la presidenta, Canal Once ya retomó sus transmisiones desde sus instalaciones habituales, luego de que concluyera la ocupación.

La situación también puso sobre la mesa la relación entre las protestas estudiantiles y el funcionamiento de medios públicos. Para el Gobierno, mantener tomada una televisora durante tanto tiempo no correspondía con las demandas originalmente asociadas al movimiento del IPN.

LA INVESTIGACIÓN DEBERÁ DETERMINAR QUIÉN DIO LOS RECURSOS

Uno de los puntos que permanece abierto es precisamente el origen del dinero mencionado por la presidenta. Sheinbaum dijo que las investigaciones deberán establecer quién proporcionó los recursos a los jóvenes que permanecieron dentro de Canal Once.

La mandataria no identificó públicamente a una persona, organización o grupo como responsable del supuesto financiamiento. Su declaración se limitó a señalar que existen investigaciones que apuntan a la entrega de dinero.

Por ello, la posible participación de terceros en la protesta continúa siendo un asunto que deberá esclarecerse mediante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, el regreso de Canal Once a su sede habitual marca el cierre de una etapa de la ocupación, aunque las dudas sobre las razones de la protesta y el supuesto financiamiento permanecen en el centro de la discusión.

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DATOS CURIOSOS

· Claudia Sheinbaum afirmó que algunos jóvenes que mantenían ocupado Canal Once recibían recursos económicos.

· La presidenta dijo que la Fiscalía deberá determinar quién proporcionó el dinero.

· Según Sheinbaum, al final únicamente permanecían seis personas dentro del inmueble.

· La mandataria cuestionó que la toma de Canal Once estuviera relacionada directamente con las demandas del IPN.

· Canal Once mantuvo sus transmisiones durante la ocupación.

· La señal operó temporalmente desde instalaciones de Educación para el Bienestar de la SEP.

· Las transmisiones de la televisora ya regresaron a su sede habitual.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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