Acciona su carabina y termina con fractura en el codo en Hidalgo

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 19 febrero 2026
    Acciona su carabina y termina con fractura en el codo en Hidalgo
    El hecho ocurrió mientras realizaba actividades recreativas en un rancho de Hidalgo. GOOGLE MAPS

Autoridades descartaron delito tras confirmar que el disparo ocurrió de manera accidental y sin la intervención de terceros

HIDALGO, COAH.- Una jornada de actividades recreativas en un rancho cercano al municipio de Hidalgo terminó con un hombre hospitalizado, luego de que el arma que portaba se accionara de manera accidental y lo lesionara de gravedad.

De acuerdo con los datos recabados, el incidente ocurrió mientras el afectado manipulaba una carabina en el lugar. En circunstancias que no fueron detalladas, el arma se disparó e impactó directamente al propio portador, provocándole lesiones de consideración.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

Tras el reporte del hecho, cuerpos de emergencia se trasladaron al rancho para brindar auxilio. Al arribar, paramédicos valoraron al lesionado y confirmaron que presentaba fractura en el codo, además de otra lesión ósea ocasionada por el proyectil. Debido a la naturaleza de las heridas, se determinó su traslado inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

El hombre fue ingresado a una unidad hospitalaria, donde quedó bajo observación. De acuerdo con la información oficial, su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro, pese a las fracturas derivadas del disparo accidental.

Elementos de seguridad acudieron también al sitio para verificar las circunstancias en que ocurrió el incidente. Tras realizar las diligencias correspondientes, las autoridades descartaron la comisión de algún delito, al establecerse que se trató de un hecho accidental sin la participación de terceros.

Como parte del procedimiento, el arma involucrada fue asegurada por los agentes, quedando bajo resguardo mientras se completan los trámites administrativos correspondientes.

El caso no derivó en detenciones ni en la apertura de una investigación penal, al confirmarse que las lesiones fueron producto de un manejo accidental del arma de fuego durante actividades recreativas en el rancho ubicado en las inmediaciones de Hidalgo.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Hidalgo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO