Acciona su carabina y termina con fractura en el codo en Hidalgo

HIDALGO, COAH.- Una jornada de actividades recreativas en un rancho cercano al municipio de Hidalgo terminó con un hombre hospitalizado, luego de que el arma que portaba se accionara de manera accidental y lo lesionara de gravedad.

De acuerdo con los datos recabados, el incidente ocurrió mientras el afectado manipulaba una carabina en el lugar. En circunstancias que no fueron detalladas, el arma se disparó e impactó directamente al propio portador, provocándole lesiones de consideración.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

Tras el reporte del hecho, cuerpos de emergencia se trasladaron al rancho para brindar auxilio. Al arribar, paramédicos valoraron al lesionado y confirmaron que presentaba fractura en el codo, además de otra lesión ósea ocasionada por el proyectil. Debido a la naturaleza de las heridas, se determinó su traslado inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

El hombre fue ingresado a una unidad hospitalaria, donde quedó bajo observación. De acuerdo con la información oficial, su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro, pese a las fracturas derivadas del disparo accidental.

Elementos de seguridad acudieron también al sitio para verificar las circunstancias en que ocurrió el incidente. Tras realizar las diligencias correspondientes, las autoridades descartaron la comisión de algún delito, al establecerse que se trató de un hecho accidental sin la participación de terceros.

Como parte del procedimiento, el arma involucrada fue asegurada por los agentes, quedando bajo resguardo mientras se completan los trámites administrativos correspondientes.

El caso no derivó en detenciones ni en la apertura de una investigación penal, al confirmarse que las lesiones fueron producto de un manejo accidental del arma de fuego durante actividades recreativas en el rancho ubicado en las inmediaciones de Hidalgo.

(Con información de medios locales)