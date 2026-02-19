Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los municipios de Francisco I. Madero, Juárez, Múzquiz, Nava y San Juan de Sabinas se encuentran entre los ayuntamientos que no lograron justificar la totalidad de los recursos federales recibidos. Además, Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Acuña deben solventar montos absolutos mayores.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024 revela que cinco ayuntamientos destacan negativamente al no poder comprobar el 100 por ciento de los recursos que les fueron asignados. La selección no se basa en cifras absolutas, sino en el porcentaje del monto observado respecto al total de recursos recibidos.

TE PUEDE INTERESAR: ASF destapa presuntas irregularidades por 65 mil 169 mdp en 2024; municipios, en el foco

Cinco municipios de Coahuila cerraron el ejercicio fiscal con observaciones que abarcan la totalidad de los recursos federales asignados. Se trata de Francisco I. Madero, con 18.3 millones de pesos; Juárez, con 35.5 millones; Múzquiz, con 57 millones; Nava, con 11.2 millones; y San Juan de Sabinas, con 9.5 millones.

En estos casos, cada peso señalado por la ASF fue clasificado como “monto por aclarar”, lo que implica que las administraciones municipales no presentaron documentación suficiente o adecuada para comprobar el destino legal del gasto durante el proceso de auditoría.