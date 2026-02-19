Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La ASF encontró anomalías en el total de la bolsa federal entregada a Francisco I. Madero, Juárez, Múzquiz, Nava y San Juan de Sabinas
De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los municipios de Francisco I. Madero, Juárez, Múzquiz, Nava y San Juan de Sabinas se encuentran entre los ayuntamientos que no lograron justificar la totalidad de los recursos federales recibidos. Además, Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Acuña deben solventar montos absolutos mayores.
La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024 revela que cinco ayuntamientos destacan negativamente al no poder comprobar el 100 por ciento de los recursos que les fueron asignados. La selección no se basa en cifras absolutas, sino en el porcentaje del monto observado respecto al total de recursos recibidos.
Cinco municipios de Coahuila cerraron el ejercicio fiscal con observaciones que abarcan la totalidad de los recursos federales asignados. Se trata de Francisco I. Madero, con 18.3 millones de pesos; Juárez, con 35.5 millones; Múzquiz, con 57 millones; Nava, con 11.2 millones; y San Juan de Sabinas, con 9.5 millones.
En estos casos, cada peso señalado por la ASF fue clasificado como “monto por aclarar”, lo que implica que las administraciones municipales no presentaron documentación suficiente o adecuada para comprobar el destino legal del gasto durante el proceso de auditoría.
CIUDADES GRANDES, BAJO LA LUPA
Además de estos cinco municipios, otras cuatro demarcaciones deben solventar montos absolutos más elevados. Torreón recibió 736.8 millones de pesos y presentó irregularidades por 378.4 millones, equivalentes al 51 por ciento del total.
Saltillo contó con 196.8 millones de pesos, de los cuales 174.1 millones fueron observados, lo que representa el 88 por ciento. Piedras Negras tuvo acceso a 45 millones y registró observaciones por 41.4 millones, es decir, el 92 por ciento. En el caso de Acuña, recibió 34.2 millones y presentó irregularidades por 26 millones, equivalentes al 75 por ciento.
A nivel estatal, la suma de los montos por aclarar de los 38 municipios de Coahuila asciende a 928 millones 601.7 mil pesos. Esta cifra representa el 53.88 por ciento de la muestra total auditada en la entidad, lo que significa que, en promedio, más de la mitad de los recursos federales enviados a los municipios presenta inconsistencias documentales o financieras.
Cabe señalar que las autoridades municipales cuentan con plazos legales para presentar pruebas y documentación que solventen las observaciones ante la ASF; de lo contrario, los montos señalados podrían derivar en sanciones administrativas o incluso en denuncias penales por el presunto desvío de recursos públicos.