Activan operativo de búsqueda tras desaparición de joven en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 29 enero 2026
    Activan operativo de búsqueda tras desaparición de joven en Piedras Negras
    Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes, incluyendo figuras del Joker y letras chinas en la oreja. FOTO: REDES SOCIALES

Irvin Alfonso de la Cruz Guzmán fue visto con pantalón de mezclilla negro, chamarra negra con verde fosforescente y tenis blancos con gris al momento de su desaparición

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Comisión de Búsqueda de Personas reportó la desaparición de Irvin Alfonso de la Cruz Guzmán, de 27 años, quien fue visto por última vez en Piedras Negras el 26 de enero de 2026. La institución solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

Irvin Alfonso mide aproximadamente 1.60 metros, tiene complexión delgada, tez morena, cabello corto y negro, y ojos color café oscuro. Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes: letras chinas en la oreja; la sonrisa del Guasón con las letras “jaja” en la mano derecha; la figura del Joker en el antebrazo derecho en color verde y rojo; una mujer con cabello largo y dedos representados como huesos en el brazo derecho; y la leyenda “A Jaciel” en la parte frontal del cuello, además de otros tatuajes no especificados.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a regidor del PT por violencia familiar y económica en Piedras Negras

Al momento de su desaparición, Irvin vestía pantalón de mezclilla negro, chamarra negra con detalles verde fosforescente y tenis blancos con gris.

La Comisión de Búsqueda pone a disposición de la población varios medios de contacto para reportar cualquier información relevante sobre su paradero: los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Asimismo, es posible enviar mensajes vía redes sociales a través de la cuenta oficial @cbecoahuila en Instagram, Twitter y Facebook, o mediante el inbox de estas plataformas.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a proporcionar datos de manera inmediata y precisa, recordando que cualquier información podría ser crucial para localizar a Irvin Alfonso. La Comisión enfatiza la importancia de actuar con responsabilidad y colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad del joven y su pronta localización.

La búsqueda se mantiene activa y los esfuerzos continúan tanto en redes sociales como en recorridos de campo, con el objetivo de dar con el paradero de Irvin Alfonso de la Cruz Guzmán y descartar riesgos para su integridad.

