Activan operativo de búsqueda tras desaparición de joven en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Comisión de Búsqueda de Personas reportó la desaparición de Irvin Alfonso de la Cruz Guzmán, de 27 años, quien fue visto por última vez en Piedras Negras el 26 de enero de 2026. La institución solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

Irvin Alfonso mide aproximadamente 1.60 metros, tiene complexión delgada, tez morena, cabello corto y negro, y ojos color café oscuro. Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes: letras chinas en la oreja; la sonrisa del Guasón con las letras “jaja” en la mano derecha; la figura del Joker en el antebrazo derecho en color verde y rojo; una mujer con cabello largo y dedos representados como huesos en el brazo derecho; y la leyenda “A Jaciel” en la parte frontal del cuello, además de otros tatuajes no especificados.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a regidor del PT por violencia familiar y económica en Piedras Negras

Al momento de su desaparición, Irvin vestía pantalón de mezclilla negro, chamarra negra con detalles verde fosforescente y tenis blancos con gris.