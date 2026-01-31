El bipartidismo y la escenografía democrática

Con la ruptura oficial entre el PRI y el PAN en Coahuila se confirma lo que ya era evidente: el bipartidismo real en el estado es entre el PRI y Morena. El resto funciona como relleno electoral, escenografía democrática y, en el mejor de los casos, actores de reparto.

El PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) irán en alianza, lo mismo que Morena y el Partido del Trabajo. Los demás: PAN, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, participarán en solitarios y más para la anécdota.

Lo que durante años fue un bipartidismo entre el PRI y el PAN terminó reconfigurándose con la irrupción de Morena, que desplazó al PAN y lo dejó a la deriva en Coahuila. En un contexto nacional cada vez más polarizado —donde la lógica parece reducirse a estar con Morena o estar en su contra—, el PRI, mil veces más musculoso en lo local, se consolida como la principal y, para muchos, la única opción para quienes repelen el color guinda.

Ante esta coyuntura, la contienda es clara: el PRI busca mantener la mayoría en el Congreso y Morena arrebatar alguno de los 16 distritos en disputa.

Sin duda se vislumbra un panorama complicado, donde pareciera que el principal reto será llevar votantes a las urnas. Coahuila será el único estado del país donde se celebren elecciones, unas que históricamente son desdeñadas por la gente.

En 2023 hubo una participación del 57 por ciento según datos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), pero en esa elección también se disputaba la gubernatura. Sin embargo, en 2020, en una elección ‘huérfana’ como la de este 2026, hubo una participación del 39.4 por ciento.

¿Quién podrá movilizar más gente el día de las elecciones? ¿El ejército de chalecos verdes o el de chalecos guindas?

Morena ha consolidado votos en Coahuila, pero a partir de elecciones en donde se involucran cargos federales, ya sea las dos últimas elecciones presidenciales o las intermedias para elegir diputados federales. Cuando no existe la sombra de la propaganda y las etiquetas del Centro, pareciera que Morena no prende. Ese será otro reto para los morenistas: encontrar la forma de volverse atractivo cuando se contiende en la orfandad.

Por otro lado, el PRI tiene claro el discurso de propaganda: repetir como disco rayado que Coahuila es un lugar seguro, porque, así como la oposición coahuilense no supo capitalizar en su momento los años aciagos en inseguridad, la presencia de los Zetas, los tiroteos a toda hora y las masacres, ahora el oficialismo sí sabe capitalizar, y muy bien, el clima de seguridad. Un día sí, y el otro también, se repite que Coahuila es uno de los estados más seguros del país, que la cifra de homicidios es la más baja en 30 años. No por nada la alianza del PRI y UDC lleva la palabra “seguridad”.

AL TIRO

EL PAN en Coahuila perdió su peso. Se ha convertido en un partido morralla más. En una escenografía electoral. Y ahora se le vino encima a la dirigencia estatal tratar de sacar de las piedras a candidatas y candidatos para una elección en donde no tienen ninguna posibilidad.

Así pues, con el PAN, un actor venido cada vez a menos en Coahuila, la configuración del tablero electoral indica un bipartidismo entre PRI y Morena. Una batalla entre chalecos verdes y guindas.

Y en una elección sin reflectores nacionales, sin presidenciables ni grandes causas que incendien la conversación pública, ganará, seguramente, quien logre convertir la rutina electoral en disciplina política. Y en ese terreno está quien ha demostrado cómo operar y quien parece más interesado en librar batallas internas.