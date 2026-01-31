Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres

Coahuila
/ 31 enero 2026
    Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
    Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales. FOTO: ESPECIAL

El estado reportó cifras bajas en feminicidio y homicidio doloso, pero una alta incidencia de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres durante 2025.

Coahuila cerró el año 2025 con altos registros en delitos de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres, pese a mantener cifras bajas en feminicidio y homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las cifras reflejaron un contraste en la violencia contra las mujeres en la entidad, con bajos niveles en los delitos de mayor letalidad, pero con una alta incidencia en agresiones y violencia dentro del ámbito familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Se prioriza el interés superior de la niñez en casos de violencia vicaria: Pronnif Coahuila

Al cierre del año, el estado contabilizó 2 mil 258 casos de lesiones dolosas contra mujeres, lo que representa una tasa de 132.64 por cada 100 mil mujeres. Con esta cifra, Coahuila se ubicó como la octava entidad con la tasa más alta a nivel nacional, por debajo de estados como México, Guanajuato y Baja California Sur.

En el delito de violencia familiar, Coahuila reportó 14 mil 664 casos, colocándose como la segunda entidad con la tasa más alta a nivel nacional con 431.26 por cada 100 mil habitantes.La incidencia fue superada solo por Colima, que encabezó la estadística con una tasa de 553.90.

Respecto al feminicidio, el estado registró nueve víctimas durante el año. De estos casos, seis correspondieron a mujeres mayores de 18 años y tres a menores de entre 0 y 17 años.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué prevalece la Violencia Familiar en Saltillo?

La tasa fue de 0.53 por cada 100 mil mujeres, lo que posicionó a Coahuila como el cuarto estado con la incidencia más baja de este delito a nivel nacional.

En cuanto a homicidio doloso, se registraron tres víctimas mujeres mayores de 18 años durante 2025, con una tasa de 0.18 por cada 100 mil mujeres, la segunda más baja del país, únicamente por encima de Durango.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

