Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones

Con un 4.7 por ciento al alza, Coahuila cerró el 2025 como el cuarto estado del País que recibió un mayor porcentaje de recursos de participaciones federales respecto a lo que se calendarizó para el año.

Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), que se basa en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), revela que Coahuila recibió un monto de 32 mil 727.5 millones de pesos del que también es conocido como ramo 28, recursos que la Federación da a estados sin un fin específico.

De acuerdo con el CESP, para el 2025 se habían calendarizado para Coahuila participaciones por 31 mil 264.5 millones de pesos, por lo que se entregaron mil 463 millones de pesos “extra”, equivalente a un 4.7 por ciento al alza.

Este porcentaje fue el cuarto más alto entre todos los estados del país, solo por detrás de Veracruz, con 23.5 por ciento; Baja California Sur, con 14.9; y San Luis Potosí, con 7.1.

El porcentaje de Coahuila además representó uno de los mayores en cuanto al concepto de crecimiento real se refiere, con 10 por ciento. Se ubicó solo por debajo de Durango, con 10.6 por ciento; Quintana Roo, con 11.2; y Veracruz, con 26.8 por ciento.

Por el contrario, entidades como Sinaloa, con -5.2 por ciento; Hidalgo, con -3.4; Zacatecas, con -3.1; y Tabasco, con -3 por ciento, tuvieron la mayor diferencia negativa entre lo calendarizado y lo pagado.

TAMBIÉN DESTACA ALZA EN APORTACIONES

Respecto a las aportaciones federales, recursos que también da el gobierno federal a estados para proyectos específicos de salud, educación, infraestructura social, seguridad y pensiones, Coahuila también se ubicó en los primeros lugares en diferencia a favor entre lo calendarizado y lo pagado durante el 2025, de acuerdo al mismo CEFP.

Se calendarizaron 24 mil 187.4 millones de pesos y al final del año se pagaron 25 mil 009.5 millones de pesos, es decir, una diferencia de 3.4 por ciento.

Esta diferencia fue la misma que Aguascalientes y fue superada solo por Veracruz, con 4.2 por ciento; Estado de México, con 6.1; y Oaxaca, con 7.8 por ciento.

DIFERENCIA CSP Y AMLO

La diferencia entre las administraciones federales respecto a lo calendarizado y lo pagado en Coahuila contrasta entre el último año con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el primero entero con Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).

Al cierre de 2024, último de AMLO, el CEFP publicó que la Federación no pagó 368.9 millones de pesos, es decir, una diferencia de 4.6 por ciento entre lo calendarizado y lo pagado.