Denuncian a regidor del PT por violencia familiar y económica en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 29 enero 2026
    Denuncian a regidor del PT por violencia familiar y económica en Piedras Negras
    El Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer recibió la denuncia contra el regidor Juan Carlos N. FOTO: GOOGLE MAPS

La carpeta de investigación permitirá determinar responsabilidades legales y garantizar que se cumplan los derechos de las víctimas en el caso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El regidor del Partido del Trabajo (PT), Juan Carlos ¨N¨, fue denunciado por presunta violencia familiar y económica reiterada ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer (CJEM) en Piedras Negras. La denuncia señala que el funcionario habría incumplido durante años con el pago de manutención a su familia y a su exesposa, además de presuntamente ocultar ingresos para evitar cumplir con los montos fijados por la autoridad judicial.

El expediente ya se encuentra en manos de un Ministerio Público especializado, encargado de recabar pruebas y testimonios para consignar el caso ante un juez. Una vez integrada la carpeta, se podría solicitar una orden de comparecencia y, en su caso, de arresto contra el regidor.

De acuerdo con la denuncia, los actos de violencia no serían aislados, sino reiterativos y prolongados, lo que motivó la intervención del Centro de Justicia. Se detalla que el edil habría simulado y ocultado sus percepciones económicas con el fin de evadir la obligación de manutención.

El caso ha generado preocupación y cuestionamientos entre vecinos y habitantes de Piedras Negras, quienes señalan que la denuncia contradice la imagen pública del regidor y plantean dudas sobre la sostenibilidad ética de su permanencia en el cargo.

Mientras la carpeta de investigación continúa integrándose, el regidor mantiene silencio sobre la denuncia, lo que incrementa la atención mediática y social sobre el caso. Las autoridades reiteran que se seguirá el procedimiento con apego a la ley y bajo protocolos establecidos para este tipo de delitos.

El expediente servirá para determinar responsabilidades legales y, de ser procedente, ejecutar las medidas correspondientes ante la autoridad judicial. El proceso busca garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y que se sancione cualquier irregularidad en el cumplimiento de obligaciones familiares y económicas por parte del funcionario.

El seguimiento del caso se mantiene activo, y se espera que en los próximos días se definan las acciones legales a seguir conforme avance la integración de la carpeta de investigación y se valoren las pruebas recabadas por el Ministerio Público especializado.

(Con información de medios locales)

