Acusan a directivo fronterizo por acoso laboral, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un expediente criminal ha sacudido las oficinas administrativas del Puente Internacional número II, colocando a un alto mando bajo la lupa de la justicia estatal. Juan Ángel “N”, quien encabeza la operatividad de la empresa Hermes en este cruce estratégico, ha sido formalmente señalado ante las autoridades ministeriales como presunto responsable de conductas que vulneran la integridad de las trabajadoras.

La trama legal quedó asentada en los registros de la Fiscalía General del Estado, específicamente en la Delegación Norte Uno. El documento, fechado el 13 de marzo de 2025, detalla un escenario de hostigamiento que trascendió las palabras para convertirse en persecución física.

Según el testimonio integrado en la carpeta de investigación a cargo de la agente Luisa Judith Quiñones Nájera, el imputado habría acosado a una empleada no solo en áreas restringidas del puente, sino incluso en el exterior, siguiéndola de forma intimidante hasta la salida del complejo.

Este señalamiento, fundamentado en diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, describe una conducta depredadora que, según las denunciantes, se ha gestado bajo la sombra de los 15 años que el sujeto lleva en el poder administrativo.

El costo de alzar la voz resultó en la pérdida del sustento para una de las afectadas, quien tras tres años de servicio fue dada de baja por orden directa del administrador. La víctima, cuya identidad permanece bajo reserva por seguridad, reveló que el calvario no terminó con el despido; la empresa Hermes habría dilatado el pago de su liquidación por más de un año, entregando el recurso apenas hace cuatro meses tras una prolongada resistencia administrativa.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso ha detonado un efecto dominó en plataformas digitales. Diversas mujeres han aprovechado la coyuntura para exponer que el maltrato y el acoso son prácticas arraigadas en dicha oficina. Las quejosas critican que la compañía ha optado por minimizar las agresiones, permitiendo que el administrador mantenga su estatus a pesar de las pruebas presentadas.

Con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como marco, las víctimas exigen que la justicia no se detenga en el papeleo y que se apliquen sanciones ejemplares contra quien, aseguran, ha convertido el entorno laboral fronterizo en un espacio de violencia y miedo.

(Con información de medios locales)