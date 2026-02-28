Acusan a directivo fronterizo por acoso laboral, en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 28 febrero 2026
    Acusan a directivo fronterizo por acoso laboral, en Piedras Negras
    La denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado, donde se detallan los cargos de acoso y persecución en contra del administrador de la empresa Hermes. ARCHIVO

Las víctimas señalaron una táctica de asfixia económica, obligándolas a firmar documentos bajo presión para poder cobrar sus prestaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un expediente criminal ha sacudido las oficinas administrativas del Puente Internacional número II, colocando a un alto mando bajo la lupa de la justicia estatal. Juan Ángel “N”, quien encabeza la operatividad de la empresa Hermes en este cruce estratégico, ha sido formalmente señalado ante las autoridades ministeriales como presunto responsable de conductas que vulneran la integridad de las trabajadoras.

La trama legal quedó asentada en los registros de la Fiscalía General del Estado, específicamente en la Delegación Norte Uno. El documento, fechado el 13 de marzo de 2025, detalla un escenario de hostigamiento que trascendió las palabras para convertirse en persecución física.

TE PUEDE INTERESAR: Grave menor de 3 años tras ingerir ácido en Piedras Negras

Según el testimonio integrado en la carpeta de investigación a cargo de la agente Luisa Judith Quiñones Nájera, el imputado habría acosado a una empleada no solo en áreas restringidas del puente, sino incluso en el exterior, siguiéndola de forma intimidante hasta la salida del complejo.

Este señalamiento, fundamentado en diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, describe una conducta depredadora que, según las denunciantes, se ha gestado bajo la sombra de los 15 años que el sujeto lleva en el poder administrativo.

El costo de alzar la voz resultó en la pérdida del sustento para una de las afectadas, quien tras tres años de servicio fue dada de baja por orden directa del administrador. La víctima, cuya identidad permanece bajo reserva por seguridad, reveló que el calvario no terminó con el despido; la empresa Hermes habría dilatado el pago de su liquidación por más de un año, entregando el recurso apenas hace cuatro meses tras una prolongada resistencia administrativa.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso ha detonado un efecto dominó en plataformas digitales. Diversas mujeres han aprovechado la coyuntura para exponer que el maltrato y el acoso son prácticas arraigadas en dicha oficina. Las quejosas critican que la compañía ha optado por minimizar las agresiones, permitiendo que el administrador mantenga su estatus a pesar de las pruebas presentadas.

Con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como marco, las víctimas exigen que la justicia no se detenga en el papeleo y que se apliquen sanciones ejemplares contra quien, aseguran, ha convertido el entorno laboral fronterizo en un espacio de violencia y miedo.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acoso
Denuncias

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?