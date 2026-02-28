Grave menor de 3 años tras ingerir ácido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una tragedia doméstica mantiene en vilo a una familia de la colonia División del Norte, luego de que una menor de apenas tres años de edad resultara severamente intoxicada al ingerir una sustancia química corrosiva. El incidente, ocurrido en el interior de una vivienda sobre la calle 20 de Noviembre, ha desencadenado una movilización de cuerpos de emergencia y una investigación oficial por parte de las autoridades de protección infantil de Piedras Negras.

Los hechos se tornaron dramáticos alrededor del momento en que se recibió una llamada desesperada al sistema 911. El reporte inicial indicaba que la pequeña presentaba cuadros convulsivos tras haber tenido contacto y posterior ingesta de lo que presuntamente fue ácido muriático o un solvente industrial que se encontraba al alcance dentro del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Ola de intentos de suicidio en Piedras Negras: tres mujeres hospitalizadas

Según la secuencia de los hechos, fue el padre de la niña quien se percató del accidente. Al notar que su hija comenzaba a reaccionar de forma violenta por el efecto del químico en su organismo, alertó de inmediato a la madre, quien arribaba al domicilio en ese instante. Ante la gravedad de los síntomas, la prioridad fue asegurar el arribo de las unidades de rescate.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar las primeras maniobras de estabilización y procedieron con el traslado urgente de la menor hacia un centro hospitalario. Al ingresar al nosocomio, los médicos reportaron su estado de salud como delicado y grave, debido a las posibles lesiones internas que este tipo de sustancias ácidas provocan en el tracto digestivo y respiratorio de niños a tan corta edad.

INTERVENCIÓN DE LA PRONNIF

Como marca el protocolo en casos de lesiones accidentales en infantes, el personal médico notificó de inmediato a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Agentes de la dependencia han iniciado las diligencias correspondientes para realizar un peritaje del entorno familiar y determinar las circunstancias exactas en las que el químico quedó al acceso de la niña.

Mientras las autoridades ministeriales y de protección deslindan responsabilidades, la menor permanece bajo vigilancia médica especializada, en una lucha crítica por su recuperación.

(Con información de medios locales)