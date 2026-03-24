Adolescente ingiere 20 pastillas y termina hospitalizada en Nava

El incidente se registró durante la noche del sábado, cuando la menor permanecía en su vivienda bajo el cuidado de su madre. De acuerdo con los reportes, la situación pasó desapercibida en un primer momento, hasta que la mujer notó un comportamiento inusual en su hija, quien comenzó a presentar episodios de risa descontrolada.

NAVA, COAH.- Una adolescente de 13 años fue ingresada de emergencia a un hospital tras ingerir una cantidad considerable de medicamentos controlados al interior de su domicilio en la colonia Delicias, en el municipio de Nava , hecho que derivó en la movilización de cuerpos de auxilio y la intervención de autoridades encargadas de la protección de menores.

Ante la conducta fuera de lo común, la madre cuestionó a la adolescente, quien admitió haber ingerido alrededor de 20 pastillas, entre ellas losartán y topiramato, medicamentos que requieren supervisión médica debido a sus efectos en el organismo.

Tras confirmar lo ocurrido, la mujer solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911, lo que activó la movilización de paramédicos del cuerpo de Bomberos del municipio de Nava. Los socorristas acudieron al domicilio para brindar atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a la menor a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada sobre el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto.

A su ingreso, la paciente fue reportada en estado delicado y quedó bajo observación médica en las áreas de pediatría y psiquiatría, donde recibió atención especializada durante varias horas. Posteriormente, se informó que logró ser estabilizada y que su estado de salud se encuentra fuera de peligro.

El caso fue notificado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, instancia que tomó conocimiento de los hechos e inició una investigación para analizar el entorno social y familiar en el que se desenvuelve la menor, con el objetivo de determinar posibles factores que hayan influido en la situación.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias correspondientes, mientras que la adolescente permanece bajo vigilancia médica, en tanto se da seguimiento a su recuperación y a las evaluaciones necesarias por parte del personal especializado.

(Con información de medios locales)