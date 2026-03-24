Decomisan droga por más de 2.2 millones de dólares en cruce Acuña-Del Río

El decomiso se registró cuando elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, asignados al sector de Del Río, realizaron una revisión a una camioneta GMC Yukon modelo 2016. Durante la inspección, los oficiales detectaron irregularidades que derivaron en una revisión más exhaustiva de la unidad.

ACUÑA, COAH.- Un cargamento de narcóticos valuado en más de 2.2 millones de dólares fue asegurado por autoridades federales en el puerto de entrada del Puente Internacional que conecta a Ciudad Acuña , Coahuila, con Del Río, Texas, durante la inspección de un vehículo que pretendía cruzar hacia territorio estadounidense.

Al interior del vehículo, los agentes localizaron un cargamento oculto compuesto por diversas sustancias ilícitas. De acuerdo con el reporte oficial, fueron aseguradas 117.33 libras de presunta cocaína, 23.14 libras de supuesta heroína y 11.5 libras de presunto fentanilo, todas escondidas en compartimentos dentro de la camioneta.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento inmediato de la droga, así como del vehículo involucrado, como parte de las acciones para frenar el trasiego de sustancias ilegales a través de la frontera.

El valor estimado del cargamento decomisado asciende a 2 millones 279 mil 351 dólares, según datos proporcionados por las autoridades, lo que representa un golpe significativo en términos económicos para las redes de tráfico de drogas que operan en la región.

El aseguramiento se llevó a cabo en uno de los cruces internacionales clave entre México y Estados Unidos, donde de manera constante se realizan inspecciones a vehículos con el objetivo de detectar mercancía ilegal.

En torno a este caso, las autoridades no dieron a conocer detalles sobre personas detenidas, limitándose a informar sobre el decomiso de las sustancias y el aseguramiento de la unidad.

Finalmente, la droga quedó a disposición de las instancias correspondientes, que serán las encargadas de continuar con las investigaciones y determinar el origen, destino y posibles responsables del cargamento asegurado en este punto fronterizo.

(Con información de medios locales)