Alcalde de Piedras Negras condena actos de empleado de SIMAS y exige su separación del cargo

Un trabajador del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) se vio envuelto en la polémica luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y videos en los que presuntamente hace un uso indebido del nombre de la paramunicipal, exhibiendo excesos y conductas que ciudadanos consideraron inapropiadas.

El señalado es Víctor García Guajardo, empleado del organismo operador, quien aparece en una de las grabaciones más compartidas al interior de un bar de la ciudad, portando una pancarta con la leyenda “SIMAS paga”, mientras consume bebidas alcohólicas en compañía de varias personas.

Según información que circula en redes sociales, García Guajardo fue asignado inicialmente al área de comunicación, donde se encargaba de la difusión de boletines del SIMAS; sin embargo, posteriormente habría sido reubicado al no alcanzar los resultados esperados.