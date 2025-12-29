Alcalde de Piedras Negras condena actos de empleado de SIMAS y exige su separación del cargo

Piedras Negras
/ 29 diciembre 2025
    Alcalde de Piedras Negras condena actos de empleado de SIMAS y exige su separación del cargo
    La difusión de imágenes y videos generó críticas ciudadanas por conductas consideradas inapropiadas. FOTO: ESPECIAL

Un trabajador del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) se vio envuelto en la polémica luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y videos en los que presuntamente hace un uso indebido del nombre de la paramunicipal, exhibiendo excesos y conductas que ciudadanos consideraron inapropiadas.

El señalado es Víctor García Guajardo, empleado del organismo operador, quien aparece en una de las grabaciones más compartidas al interior de un bar de la ciudad, portando una pancarta con la leyenda “SIMAS paga”, mientras consume bebidas alcohólicas en compañía de varias personas.

Según información que circula en redes sociales, García Guajardo fue asignado inicialmente al área de comunicación, donde se encargaba de la difusión de boletines del SIMAS; sin embargo, posteriormente habría sido reubicado al no alcanzar los resultados esperados.

$!El empleado señalado es Víctor García Guajardo, adscrito al organismo operador del agua.
El empleado señalado es Víctor García Guajardo, adscrito al organismo operador del agua. FOTO: ESPECIAL

La inconformidad ciudadana se intensificó cuando, en publicaciones realizadas desde sus propias cuentas, el trabajador se mostró presumiendo grandes cantidades de dinero en efectivo y haciendo referencias a posibles cortes en el suministro de agua potable, mensajes que usuarios calificaron como amenazas y un presunto abuso de su posición dentro de la dependencia.

Ante estos hechos, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, fijó una postura firme y clara, señalando que el Gobierno de la Nueva Historia no tolera este tipo de conductas. En su pronunciamiento, afirmó que un servidor público adscrito a SIMAS utilizó el nombre de la dependencia y el servicio de agua potable “en tono de burla, amenaza y exhibición personal”.

$!En sus redes sociales exhibe grandes cantitades de dinero.
En sus redes sociales exhibe grandes cantitades de dinero. FOTO: ESPECIAL

“El acceso al agua no es un juego ni un instrumento de presión; es un derecho humano y un servicio esencial que debe tratarse con absoluto respeto y responsabilidad”, expresó el edil, al subrayar que quienes trabajan en el servicio público deben conducirse con ética tanto dentro como fuera de sus funciones.

Rodríguez también hizo referencia al contexto político del caso, señalando que la congruencia es indispensable, especialmente cuando existen señalamientos constantes sobre moral, transparencia y buen gobierno. Añadió que guardar silencio ante faltas graves, incluso cuando se trata de familiares de figuras públicas, debilita cualquier autoridad moral.

Asimismo, el alcalde indicó que la permanencia del trabajador es responsabilidad directa del gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, a quien señaló por permitir que perfiles sin respeto por la función pública continúen afectando la imagen de una dependencia clave para la ciudad.

Finalmente, el Gobierno Municipal se deslindó de manera total de estas conductas, reiterando que no se tolerarán privilegios ni encubrimientos, y exigió la destitución inmediata del servidor público involucrado.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

