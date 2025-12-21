Ingresan policías de Piedras Negras a domicilio tras persecución; Alcalde reconoce falla y anuncia sanciones
Persecución por no portar casco termina con aseguramiento de motoneta
El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, emitió una declaración en relación con un incidente ocurrido durante un operativo de Tránsito y Vialidad, en el que un ciudadano a bordo de una motoneta roja protagonizó una persecución tras hacer caso omiso a la indicación de detenerse por una falta administrativa.
De acuerdo con lo informado, los hechos se registraron cuando una unidad de Tránsito solicitó apoyo al detectar a un masculino que circulaba sin casco, motivo por el cual se le marcó el alto. Sin embargo, el conductor ignoró la instrucción y emprendió la huida, lo que derivó en una persecución por diversas calles del sector Presidentes y Ramón Bravo.
La persecución concluyó en el cruce de Castaños y Arista, donde el individuo cayó de la motoneta, se incorporó y continuó su huida a pie. Posteriormente ingresó a un domicilio particular, donde fue asegurado momentáneamente. Al arribar familiares del involucrado y tornarse estos agresivos, los elementos se retiraron del lugar, quedando la motoneta asegurada por Tránsito y Vialidad.
Al respecto, el alcalde Jacobo Rodríguez señaló que el ciudadano huyó tras una evidente falta administrativa, poniendo en riesgo su integridad física y la de otros ciudadanos al provocar una persecución en la vía pública. Asimismo, reconoció el mal actuar de los elementos municipales por haber ingresado a un domicilio sin autorización, por lo que aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes.
El edil precisó que las cámaras de solapa de los oficiales estuvieron activas desde el inicio de la persecución, por lo que se cuenta con todas las pruebas del desarrollo de los hechos.
Rodríguez exhortó a la ciudadanía a no solapar este tipo de conductas, aun cuando se trate de amigos o familiares, y subrayó que el interés colectivo debe estar por encima del interés personal, ya que el orden en la ciudad solo puede mantenerse mediante la aplicación de la ley.
Finalmente, reiteró que su administración continuará mejorando y corrigiendo áreas de oportunidad dentro de la Policía Municipal, con el objetivo de fortalecer el actuar de los elementos y brindar mayor seguridad y confianza a la población.