Ingresan policías de Piedras Negras a domicilio tras persecución; Alcalde reconoce falla y anuncia sanciones

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, emitió una declaración en relación con un incidente ocurrido durante un operativo de Tránsito y Vialidad, en el que un ciudadano a bordo de una motoneta roja protagonizó una persecución tras hacer caso omiso a la indicación de detenerse por una falta administrativa.

De acuerdo con lo informado, los hechos se registraron cuando una unidad de Tránsito solicitó apoyo al detectar a un masculino que circulaba sin casco, motivo por el cual se le marcó el alto. Sin embargo, el conductor ignoró la instrucción y emprendió la huida, lo que derivó en una persecución por diversas calles del sector Presidentes y Ramón Bravo.

TE PUEDE INTERESAR: Resguardan vehículos Porsche durante operativo de seguridad en Piedras Negras

La persecución concluyó en el cruce de Castaños y Arista, donde el individuo cayó de la motoneta, se incorporó y continuó su huida a pie. Posteriormente ingresó a un domicilio particular, donde fue asegurado momentáneamente. Al arribar familiares del involucrado y tornarse estos agresivos, los elementos se retiraron del lugar, quedando la motoneta asegurada por Tránsito y Vialidad.