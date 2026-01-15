Alcalde y regidores apoyan de su bolsillo a operadores del transporte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un hecho sin precedentes en la administración municipal, el alcalde Jacobo Rodríguez y ocho regidores de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano realizaron una aportación económica personal por un total de 100 mil pesos para apoyar a los operadores de taxi y transporte urbano en el pago del refrendo 2026 de sus cédulas de operador.

El recurso será destinado a cubrir parte del trámite obligatorio en las modalidades de automóvil de alquiler y transporte urbano, con el objetivo de aliviar la carga económica que enfrentan quienes diariamente brindan un servicio esencial para la movilidad y el desarrollo de la ciudad.

La aportación ya se encuentra en resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento para su aplicación correspondiente.