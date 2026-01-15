Alcalde y regidores apoyan de su bolsillo a operadores del transporte
Aportan 100 mil pesos para cubrir parte del refrendo 2026 de taxis y transporte urbano
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un hecho sin precedentes en la administración municipal, el alcalde Jacobo Rodríguez y ocho regidores de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano realizaron una aportación económica personal por un total de 100 mil pesos para apoyar a los operadores de taxi y transporte urbano en el pago del refrendo 2026 de sus cédulas de operador.
El recurso será destinado a cubrir parte del trámite obligatorio en las modalidades de automóvil de alquiler y transporte urbano, con el objetivo de aliviar la carga económica que enfrentan quienes diariamente brindan un servicio esencial para la movilidad y el desarrollo de la ciudad.
La aportación ya se encuentra en resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento para su aplicación correspondiente.
Durante el anuncio, el primer regidor, Ricardo Múzquiz, explicó que la iniciativa surgió a partir del diálogo sostenido en la sesión de Cabildo del pasado miércoles, donde se planteó la posibilidad de que las y los regidores realizaran una contribución voluntaria para respaldar al gremio transportista.
En esa misma sesión, el Cabildo aprobó un descuento del 50 por ciento en el costo de las cédulas de operador, medida que representó un primer avance en favor de los trabajadores del volante.
Gracias a la combinación de este descuento y la aportación económica realizada de manera personal por el alcalde y los regidores, alrededor de 700 operadores de taxi y transporte urbano pagarán únicamente 147 pesos por el refrendo correspondiente a 2026, lo que se traduce en un beneficio directo para las familias que dependen de esta actividad.
La suma de los apoyos fue integrada por las aportaciones de los regidores Ismael Gallo, Ivonnet Vega, Yanette Alayne González, Ericka Vanessa Gallegos, Alejo González, José Alba Galván, Ricardo Múzquiz y César Dávila, además de una contribución adicional de 20 mil pesos realizada por el alcalde Jacobo Rodríguez.
Con esta acción, el Gobierno Municipal y el Cabildo refrendan su compromiso de ejercer el servicio público con sensibilidad social, cercanía y responsabilidad, demostrando que las decisiones de gobierno pueden traducirse en apoyos concretos para quienes más lo necesitan.