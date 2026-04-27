Alertan por riesgos de deshidratación ante altas temperaturas en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 27 abril 2026
    Alertan por riesgos de deshidratación ante altas temperaturas en Piedras Negras
    Especialistas advierten sobre los riesgos de deshidratación durante la temporada de calor, por lo que recomiendan mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol. ARCHIVO

Recomiendan evitar exposición al sol en horas pico y reforzar medidas de higiene para prevenir afectaciones a la salud durante el calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el inicio de la temporada de calor en México, especialistas nigropetenses advierten sobre el incremento de riesgos de deshidratación y padecimientos relacionados con la exposición prolongada al sol, como insolación, calambres, lesiones térmicas y golpe de calor.

La nutrióloga América Sánchez de la Cruz subrayó la importancia de identificar los signos de alarma de enfermedades diarreicas agudas y acudir de inmediato al médico en caso de presentar sed intensa, pérdida del apetito, evacuaciones líquidas frecuentes, fiebre persistente, vómito recurrente o evacuaciones con sangre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/carrera-infantil-color-run-llenara-de-deporte-y-diversion-a-nava-FJ20293431

Entre las principales recomendaciones para prevenir complicaciones destacan: hervir el agua al menos cinco minutos antes de consumirla, beber líquidos de manera regular durante el día, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras, verificar la frescura de productos de origen animal y evitar el consumo de alimentos en la vía pública.

Asimismo, la especialista aconsejó mantener ventilados los espacios de trabajo y el hogar, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, usar sombrilla y bloqueador solar, vestir ropa ligera de colores claros y contar en casa con sobres de Vida Suero Oral, disponibles de manera gratuita en los centros de salud.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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