Alertan por riesgos de deshidratación ante altas temperaturas en Piedras Negras
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Recomiendan evitar exposición al sol en horas pico y reforzar medidas de higiene para prevenir afectaciones a la salud durante el calor
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el inicio de la temporada de calor en México, especialistas nigropetenses advierten sobre el incremento de riesgos de deshidratación y padecimientos relacionados con la exposición prolongada al sol, como insolación, calambres, lesiones térmicas y golpe de calor.
La nutrióloga América Sánchez de la Cruz subrayó la importancia de identificar los signos de alarma de enfermedades diarreicas agudas y acudir de inmediato al médico en caso de presentar sed intensa, pérdida del apetito, evacuaciones líquidas frecuentes, fiebre persistente, vómito recurrente o evacuaciones con sangre.
Entre las principales recomendaciones para prevenir complicaciones destacan: hervir el agua al menos cinco minutos antes de consumirla, beber líquidos de manera regular durante el día, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras, verificar la frescura de productos de origen animal y evitar el consumo de alimentos en la vía pública.
Asimismo, la especialista aconsejó mantener ventilados los espacios de trabajo y el hogar, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, usar sombrilla y bloqueador solar, vestir ropa ligera de colores claros y contar en casa con sobres de Vida Suero Oral, disponibles de manera gratuita en los centros de salud.