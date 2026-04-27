Alertan por riesgos de deshidratación ante altas temperaturas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el inicio de la temporada de calor en México, especialistas nigropetenses advierten sobre el incremento de riesgos de deshidratación y padecimientos relacionados con la exposición prolongada al sol, como insolación, calambres, lesiones térmicas y golpe de calor.

La nutrióloga América Sánchez de la Cruz subrayó la importancia de identificar los signos de alarma de enfermedades diarreicas agudas y acudir de inmediato al médico en caso de presentar sed intensa, pérdida del apetito, evacuaciones líquidas frecuentes, fiebre persistente, vómito recurrente o evacuaciones con sangre.