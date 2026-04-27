Carrera infantil ‘Color Run’ llenará de deporte y diversión a Nava

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Piedras Negras
/ 27 abril 2026
    Carrera infantil ‘Color Run’ llenará de deporte y diversión a Nava
    Organizadores informaron que se establecieron distintas categorías y distancias para adaptar la competencia a la edad de los participantes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La carrera infantil se realizará el 28 de abril en la Unidad Deportiva Pachín, de 18:00 a 21:00 horas, con categorías por edades y actividades recreativas

NAVA, COAH.- Con el propósito de fomentar la actividad física desde temprana edad, este martes 28 de abril se celebrará la “Color Run Carrera Infantil” en la Unidad Deportiva Pachín, un evento que promete reunir a decenas de niñas y niños en un ambiente familiar lleno de color y alegría, en Nava.

La organizadora, Elvira Benítez Zapata, explicó que la iniciativa surge tras el éxito obtenido en actividades escolares, motivo por el cual este año se decidió abrir la convocatoria al público en general, permitiendo que más menores vivan la experiencia de una carrera organizada de manera profesional.

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Uno de los principales atractivos será que los participantes contarán con elementos similares a competencias para adultos, como chips de cronometraje, medallas y playeras oficiales, lo que fortalece la motivación de los niños y eleva la calidad del evento.

La carrera se desarrollará de 18:00 a 21:00 horas, teniendo como sede la Unidad Deportiva Pachín, espacio que garantiza seguridad y adecuada logística para los asistentes.

El costo de inscripción será de 250 pesos, que incluye playera, medalla, kit de participación, kit de recuperación y acceso a todas las zonas recreativas del evento.

Asimismo, se han establecido cinco categorías en dos distancias, con el fin de adaptar la competencia a las diferentes edades y asegurar una experiencia adecuada para cada grupo.

Finalmente, los organizadores invitaron a los padres de familia a inscribir a sus hijos y formar parte de esta actividad que busca promover hábitos saludables, la convivencia y el gusto por el deporte en la niñez de Nava.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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