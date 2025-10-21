Allende: fallece sexagenaria con graves quemaduras tras explosión por gas en su domicilio

ALLENDE, COAH.- Una mujer de 67 años perdió la vida la madrugada del lunes tras sufrir graves quemaduras en su vivienda, ubicada en la calle Magisterio de la colonia Magisterio, en Allende.

La víctima, identificada como Martha Guadalupe ¨N¨, presentó lesiones de primer y segundo grado en rostro, cuello, brazos y extremidades inferiores, además de afectaciones en las vías respiratorias, derivadas de un flamazo ocasionado por una posible fuga de gas en su calentador de agua.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer intentó encender en varias ocasiones el boiler de su domicilio cuando el aparato presentó fallas. La acumulación de gas en el área derivó en un repentino flamazo que la alcanzó directamente. A pesar de las quemaduras, logró desplazarse hasta su habitación. Sin embargo, al percatarse del estruendo y los daños en la vivienda, los vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron a la afectada al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS en Piedras Negras. A su ingreso, recibió atención médica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones. Personal médico confirmó que la mujer estaba en estado crítico, pero sus esfuerzos por sobrevivir no fueron suficientes y falleció horas después.

Al conocer el incidente, elementos de la Fiscalía General de Justicia y Protección Civil acudieron al lugar. El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos indicó que se abrió una carpeta de investigación y que el cuerpo fue trasladado al Semefo local para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades confirmaron que no se encontraron indicios de conducta delictiva, por lo que el caso se considera un accidente doméstico.

Protección Civil y autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones al manipular aparatos de gas, mantener ventiladas las áreas donde se ubiquen calentadores y estufas, y verificar periódicamente las instalaciones para evitar acumulaciones de gas que puedan derivar en accidentes graves.

(Con información de medios locales)