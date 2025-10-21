Allende: fallece sexagenaria con graves quemaduras tras explosión por gas en su domicilio

Piedras Negras
/ 21 octubre 2025
    Allende: fallece sexagenaria con graves quemaduras tras explosión por gas en su domicilio
    Paramédicos trasladaron a la mujer al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS en Piedras Negras, donde perdió la vida horas después. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Mientras intentaba encender el boiler de su domicilio, la acumulación de gas provocó una explosión que ocasionó daños en la vivienda y dejó a la mujer con lesiones graves

ALLENDE, COAH.- Una mujer de 67 años perdió la vida la madrugada del lunes tras sufrir graves quemaduras en su vivienda, ubicada en la calle Magisterio de la colonia Magisterio, en Allende.

La víctima, identificada como Martha Guadalupe ¨N¨, presentó lesiones de primer y segundo grado en rostro, cuello, brazos y extremidades inferiores, además de afectaciones en las vías respiratorias, derivadas de un flamazo ocasionado por una posible fuga de gas en su calentador de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Riña escolar deja a un estudiante lesionado con arma blanca en Frontera

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer intentó encender en varias ocasiones el boiler de su domicilio cuando el aparato presentó fallas. La acumulación de gas en el área derivó en un repentino flamazo que la alcanzó directamente. A pesar de las quemaduras, logró desplazarse hasta su habitación. Sin embargo, al percatarse del estruendo y los daños en la vivienda, los vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron a la afectada al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS en Piedras Negras. A su ingreso, recibió atención médica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones. Personal médico confirmó que la mujer estaba en estado crítico, pero sus esfuerzos por sobrevivir no fueron suficientes y falleció horas después.

Al conocer el incidente, elementos de la Fiscalía General de Justicia y Protección Civil acudieron al lugar. El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos indicó que se abrió una carpeta de investigación y que el cuerpo fue trasladado al Semefo local para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades confirmaron que no se encontraron indicios de conducta delictiva, por lo que el caso se considera un accidente doméstico.

Protección Civil y autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones al manipular aparatos de gas, mantener ventiladas las áreas donde se ubiquen calentadores y estufas, y verificar periódicamente las instalaciones para evitar acumulaciones de gas que puedan derivar en accidentes graves.

(Con información de medios locales)

Temas


Accidentes
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Allende

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

true

POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS
Trabajadores de Coahuila afectados por la pérdida de empleos en el sector maquilador durante 2025.

Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El relanzamiento panista en Coahuila

El relanzamiento panista en Coahuila
true

Mientras la 4T avanza en la destrucción, el PAN voltea al pasado
true

T-MEC y aguas binacionales: ¿viene una situación imposible?