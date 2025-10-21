Riña escolar deja a un estudiante lesionado con arma blanca en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una riña entre estudiantes en la Secundaria Número 64, ubicada en la calle La Cruz de la colonia Ampliación La Sierrita, terminó con un menor lesionado el mediodía de este lunes en Frontera. La víctima, identificada como Kevin Alberto “N”, de 14 años, presentó una herida en la parte baja de la espalda ocasionada con un arma punzocortante.

Según los primeros informes, la pelea involucró a tres estudiantes y se desarrolló frente a varios compañeros. Mientras uno de los adolescentes presuntamente portaba una navaja, otro menor resultó con golpes en el rostro y el cuerpo, aunque no requirió atención médica especializada.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova revive sus tradiciones con el Festival ‘Flores y Calaveras’

Debido a la lesión causada con el arma blanca, Kevin Alberto fue trasladado en un vehículo particular hasta la Clínica 9 del IMSS en Ciudad Frontera, donde ingresó directamente a la sala de urgencias. El personal médico confirmó que se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación para monitorear su evolución.

Tras el ingreso del estudiante, elementos de la Policía Municipal de Frontera acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del incidente. Los oficiales entrevistaron a familiares y personal médico, recabando detalles sobre la mecánica del ataque y las circunstancias de la riña.

La madre del menor, Alejandra, exigió que se realice una investigación exhaustiva y se implementen medidas dentro del plantel para prevenir futuros incidentes. Por su parte, la unidad de Policía Escolar también se presentó en el hospital y será la encargada de dar seguimiento al caso en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el presunto agresor ha sido identificado o detenido. Tampoco se ha dado información oficial sobre el tercer menor involucrado, quien recibió únicamente golpes durante la confrontación. La Secundaria Número 64 colabora con la policía para esclarecer los hechos, mientras padres de familia y alumnos permanecen atentos al desarrollo de la investigación.

(Con información de medios locales)