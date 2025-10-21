Riña escolar deja a un estudiante lesionado con arma blanca en Frontera

Monclova
/ 21 octubre 2025
    Riña escolar deja a un estudiante lesionado con arma blanca en Frontera
    La pelea involucró a tres alumnos dentro de la Secundaria 64, mientras otros compañeros presenciaron los hechos. FOTO: GOOGLE MAPS

Autoridades escolares y Policía Municipal colaboran para identificar al agresor y esclarecer la pelea que se registró

FRONTERA, COAH.- Una riña entre estudiantes en la Secundaria Número 64, ubicada en la calle La Cruz de la colonia Ampliación La Sierrita, terminó con un menor lesionado el mediodía de este lunes en Frontera. La víctima, identificada como Kevin Alberto “N”, de 14 años, presentó una herida en la parte baja de la espalda ocasionada con un arma punzocortante.

Según los primeros informes, la pelea involucró a tres estudiantes y se desarrolló frente a varios compañeros. Mientras uno de los adolescentes presuntamente portaba una navaja, otro menor resultó con golpes en el rostro y el cuerpo, aunque no requirió atención médica especializada.

Debido a la lesión causada con el arma blanca, Kevin Alberto fue trasladado en un vehículo particular hasta la Clínica 9 del IMSS en Ciudad Frontera, donde ingresó directamente a la sala de urgencias. El personal médico confirmó que se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación para monitorear su evolución.

Tras el ingreso del estudiante, elementos de la Policía Municipal de Frontera acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del incidente. Los oficiales entrevistaron a familiares y personal médico, recabando detalles sobre la mecánica del ataque y las circunstancias de la riña.

La madre del menor, Alejandra, exigió que se realice una investigación exhaustiva y se implementen medidas dentro del plantel para prevenir futuros incidentes. Por su parte, la unidad de Policía Escolar también se presentó en el hospital y será la encargada de dar seguimiento al caso en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el presunto agresor ha sido identificado o detenido. Tampoco se ha dado información oficial sobre el tercer menor involucrado, quien recibió únicamente golpes durante la confrontación. La Secundaria Número 64 colabora con la policía para esclarecer los hechos, mientras padres de familia y alumnos permanecen atentos al desarrollo de la investigación.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

