Piedras Negras: vinculan a proceso a hombre acusado de disparar contra su esposa

El imputado, identificado como Fernando “N”, de 44 años, permanecerá en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Piedras Negras por determinación de un juez, mientras continúa el proceso penal en su contra.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de nacionalidad estadounidense fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar, luego de que presuntamente disparara contra su esposa durante un hecho ocurrido en 2021 en la colonia Buenavista Norte.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2021, cuando el hombre presuntamente sostuvo una discusión con su esposa, Ethel Karina Rubio Martínez, de 39 años. Posteriormente habría accionado un arma de fuego calibre .22 en su contra, lesionándola en el costado derecho, a la altura de las costillas.

La investigación establece que la agresión ocurrió en el domicilio de la pareja y en presencia de sus hijos menores de edad. La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y, una vez recuperada, presentó la denuncia que permitió integrar la carpeta de investigación.

Como resultado de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra Fernando “N”, quien fue presentado ante un juez de control para el desarrollo del proceso penal.

Durante la audiencia, el juzgador consideró que existían datos de prueba suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

Además, el juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público y la defensa podrán aportar nuevos medios de prueba.