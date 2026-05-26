Amplían visita de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos a la Diócesis de Piedras Negras

Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de la Diócesis, informó que, en un inicio, la visita estaba prevista únicamente para la comunidad de Minas de Barroterán, en la Parroquia de San Juan de los Lagos. Sin embargo, se decidió extenderla también a la ciudad de Piedras Negras.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Diócesis de Piedras Negras anunció la ampliación de la visita de la Imagen Peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos a esta región, con el objetivo de que un mayor número de fieles católicos pueda participar en las actividades religiosas programadas.

La Virgen Peregrina arribará a Barroterán el viernes 26 de junio de 2026 a las 17:00 horas y permanecerá hasta el sábado 27 de junio a las 14:00 horas. Posteriormente, será trasladada a Piedras Negras, donde llegará ese mismo sábado a las 17:30 horas a la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

Ahí permanecerá durante todo el domingo 28 de junio y se retirará el lunes 29 de junio a las 09:00 horas.

La Diócesis extendió una invitación a los fieles para acudir a venerar la imagen, participar en las celebraciones espirituales y vivir este acontecimiento, considerado de gran relevancia para la comunidad católica de la región.

Asimismo, se destacó que esta visita permitirá a muchos creyentes cumplir promesas de fe y participar en las celebraciones religiosas sin necesidad de trasladarse hasta el Santuario de San Juan de los Lagos, en Jalisco.

Finalmente, Monseñor Miranda Guardiola pidió que la Virgen de San Juan de los Lagos continúe acompañando e intercediendo por las familias y comunidades que integran la Diócesis de Piedras Negras.