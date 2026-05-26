Amplían visita de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos a la Diócesis de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Amplían visita de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos a la Diócesis de Piedras Negras
    La Imagen Peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos visitará la región norte de Coahuila durante junio, recorriendo comunidades de Barroterán y Piedras Negras como parte de una gira religiosa. ARCHIVO

La extensión de la visita permitirá que fieles de distintos municipios de la región participen en actividades religiosas sin viajar hasta el santuario ubicado en Jalisco

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Diócesis de Piedras Negras anunció la ampliación de la visita de la Imagen Peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos a esta región, con el objetivo de que un mayor número de fieles católicos pueda participar en las actividades religiosas programadas.

Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de la Diócesis, informó que, en un inicio, la visita estaba prevista únicamente para la comunidad de Minas de Barroterán, en la Parroquia de San Juan de los Lagos. Sin embargo, se decidió extenderla también a la ciudad de Piedras Negras.

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La Virgen Peregrina arribará a Barroterán el viernes 26 de junio de 2026 a las 17:00 horas y permanecerá hasta el sábado 27 de junio a las 14:00 horas. Posteriormente, será trasladada a Piedras Negras, donde llegará ese mismo sábado a las 17:30 horas a la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

Ahí permanecerá durante todo el domingo 28 de junio y se retirará el lunes 29 de junio a las 09:00 horas.

La Diócesis extendió una invitación a los fieles para acudir a venerar la imagen, participar en las celebraciones espirituales y vivir este acontecimiento, considerado de gran relevancia para la comunidad católica de la región.

Asimismo, se destacó que esta visita permitirá a muchos creyentes cumplir promesas de fe y participar en las celebraciones religiosas sin necesidad de trasladarse hasta el Santuario de San Juan de los Lagos, en Jalisco.

Finalmente, Monseñor Miranda Guardiola pidió que la Virgen de San Juan de los Lagos continúe acompañando e intercediendo por las familias y comunidades que integran la Diócesis de Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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