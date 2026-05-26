Hallan a hombre sin vida dentro de taller en Piedras Negras

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911, lo que provocó la rápida intervención de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes se trasladaron al establecimiento para atender la situación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de ayer lunes en Piedras Negras tras el hallazgo de una persona sin vida dentro de un taller de alineación y balanceo ubicado en el sector Tierra y Esperanza.

Al arribar al inmueble, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre en el interior del negocio, por lo que procedieron a acordonar el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes y preservar cualquier indicio relacionado con el caso.

La víctima fue identificada por sus familiares como Francisco Daniel “N”, de 33 años de edad. De acuerdo con los primeros datos recabados durante la investigación, fueron trabajadores del establecimiento quienes realizaron el hallazgo al acudir a abrir el local durante las primeras horas de la jornada.

Mientras peritos efectuaban el procesamiento de la escena, agentes ministeriales comenzaron con la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Una vez concluidos los trabajos de campo, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios necesarios para determinar la causa oficial de la muerte.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y definir si el fallecimiento corresponde a una muerte autoinfligida u otra circunstancia. Los resultados de los dictámenes periciales serán fundamentales para el avance de las indagatorias.

De confirmarse esta línea de investigación, el caso se convertiría en el suicidio número 18 registrado en Piedras Negras durante 2026, una cifra que mantiene la atención sobre la importancia de la salud mental y el acceso a mecanismos de apoyo para personas que enfrentan crisis emocionales.

Las autoridades recordaron que quienes requieran ayuda psicológica o acompañamiento profesional pueden acudir a instituciones de salud o comunicarse a la Línea de la Vida, disponible en el número 800 911 2000, además del servicio de emergencias 911.

(Con información de medios locales)