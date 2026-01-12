Anuncian reajustes de personal en SIMAS Piedras Negras por bajo rendimiento

Piedras Negras
/ 12 enero 2026
    Anuncian reajustes de personal en SIMAS Piedras Negras por bajo rendimiento
    El organismo operador abrirá oportunidades para asumir jefaturas de cuadrillas y, de ser necesario, lanzará una convocatoria abierta a la ciudadanía. FOTO: ARCHIVO

PIEDRAS NEGRAS, COAH. El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, Lorenzo Menera Sierra, anunció que a partir del próximo jueves 15 de enero se llevarán a cabo reajustes de personal, motivados por la falta de compromiso y bajo rendimiento laboral.

Menera reconoció que algunos podrían interpretar su postura como “malagradecida”, pero subrayó que la decisión responde únicamente a criterios de desempeño, dejando de lado vínculos personales o amistades.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Estatal reparte bebidas calientes en hospital de Piedras Negras

“Las cosas van a cambiar. El día 15 se despedirá a algunas personas por falta de lealtad”, afirmó.

El gerente explicó que se abrirán oportunidades para trabajadores de SIMAS que deseen asumir mayores responsabilidades, como jefaturas de cuadrillas en áreas de bacheo, atención de drenajes colapsados, reparación de fugas y labores de compactación.

En caso de no encontrar perfiles adecuados dentro de la propia institución, adelantó que se lanzará una convocatoria abierta a la ciudadanía. Los aspirantes deberán pasar por un periodo de prueba de tres meses antes de obtener la contratación formal.

Temas


empleos

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Organizaciones


SIMAS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO

La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO
true

La despedida de Pedro Garfias
true

POLITICÓN: Monta Fiscalía de Nuevo León megaoperativo contra Director de VANGUARDIA, mientras es indulgente con criminales
El refugio temporal de Ramos Arizpe fue habilitado con calefacción, alimentos y bebidas calientes durante el fin de semana.

Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27
El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó en Palacio de Gobierno un paquete de programas sociales, educativos y económicos con una inversión estimada de hasta 5 mil millones de pesos.

Con inversión aproximada a los 5 mil mdp, Gobierno de Coahuila anuncia paquete de obras y apoyos

Muchos alojamientos digitales no cumplen con normas de Protección Civil ni salidas de emergencia, advierte empresario.

Falta de regulación en Airbnb representa riesgo para Saltillo rumbo al Mundial 2026

La regularidad del sueño se refiere al mantenimiento de la misma hora de acostarse y levantarse.

Tener una rutina de sueño puede mejorar tu salud
Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis

Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis