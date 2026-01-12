Anuncian reajustes de personal en SIMAS Piedras Negras por bajo rendimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, Lorenzo Menera Sierra, anunció que a partir del próximo jueves 15 de enero se llevarán a cabo reajustes de personal, motivados por la falta de compromiso y bajo rendimiento laboral.

Menera reconoció que algunos podrían interpretar su postura como “malagradecida”, pero subrayó que la decisión responde únicamente a criterios de desempeño, dejando de lado vínculos personales o amistades.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Estatal reparte bebidas calientes en hospital de Piedras Negras

“Las cosas van a cambiar. El día 15 se despedirá a algunas personas por falta de lealtad”, afirmó.

El gerente explicó que se abrirán oportunidades para trabajadores de SIMAS que deseen asumir mayores responsabilidades, como jefaturas de cuadrillas en áreas de bacheo, atención de drenajes colapsados, reparación de fugas y labores de compactación.

En caso de no encontrar perfiles adecuados dentro de la propia institución, adelantó que se lanzará una convocatoria abierta a la ciudadanía. Los aspirantes deberán pasar por un periodo de prueba de tres meses antes de obtener la contratación formal.