Aplican campaña gratuita de vacunación y desparasitación de mascotas en Nava, Coahuila

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Piedras Negras
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    Aplican campaña gratuita de vacunación y desparasitación de mascotas en Nava, Coahuila
    Decenas de familias en Nava, Coahuila, participaron en la jornada realizada en la colonia Progreso con sus mascotas. CORTESÍA

Tras la respuesta de las familias en la colonia Progreso, las brigadas continuarán en nuevos puntos del municipio para ampliar la cobertura de atención

NAVA, COAH.- Luego de la participación registrada durante la jornada realizada en la plaza de la colonia Progreso, el Gobierno Municipal de Nava, Coahuila, anunció la continuidad de la campaña gratuita de vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, con nuevas brigadas que recorrerán distintos sectores de la ciudad para ampliar la cobertura de atención preventiva y reducir el riesgo de enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a la población.

La estrategia contempla la aplicación de vacunas antirrábicas y tratamientos antiparasitarios, acciones consideradas fundamentales para mantener bajo control enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse de los animales a las personas.

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En Coahuila, la vacunación masiva de mascotas ha permitido mantener eliminado el contagio de rabia humana transmitida por perros, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la importancia de no suspender estas campañas preventivas.

El alcalde Iván Ochoa Rodríguez informó que las próximas jornadas se realizarán en las oficinas de Fomento Agropecuario y posteriormente en la plaza de la colonia El Encino, donde el personal brindará atención gratuita en horario matutino. Asimismo, recordó que los propietarios deberán presentar a sus mascotas con correa para facilitar un manejo seguro durante el procedimiento.

$!Autoridades municipales de Nava, Coahuila exhortaron a la población a participar en las próximas fechas de vacunación.
Autoridades municipales de Nava, Coahuila exhortaron a la población a participar en las próximas fechas de vacunación. CORTESÍA

Además de proteger la salud de perros y gatos, estas campañas buscan fortalecer la cultura de la tenencia responsable, promoviendo el cumplimiento de los esquemas de vacunación, la desparasitación periódica y el cuidado adecuado de los animales de compañía.

Las autoridades municipales agradecieron la respuesta obtenida en la colonia Progreso e hicieron un llamado a las familias que aún no han llevado a sus mascotas para que aprovechen las próximas jornadas, al señalar que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud pública y mejorar el bienestar animal en el municipio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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