Impulsan cultura de la lactancia con apertura de espacios en centros laborales de Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Impulsan cultura de la lactancia con apertura de espacios en centros laborales de Piedras Negras, Coahuila
    Autoridades sanitarias en Piedras Negras exhortaron a instituciones, empresas y sociedad a fortalecer una práctica que contribuye al desarrollo infantil y a la salud pública. ARCHIVO

La Jurisdicción Sanitaria No. 1 reforzó las actividades de concientización e impulsará la apertura de un lactario en una empresa maquiladora

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La promoción de la lactancia materna y la apertura de un nuevo lactario dentro de una empresa maquiladora en Piedras Negras, Coahuila, forman parte de las acciones que impulsa la Jurisdicción Sanitaria No. 1 durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

El objetivo es facilitar que las madres trabajadoras continúen alimentando a sus bebés con leche materna y fomentar una mayor cultura de apoyo hacia esta práctica considerada esencial para la salud infantil.

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La estrategia contempla actividades de orientación y sensibilización dirigidas a madres, familias y comunidad en general para difundir los beneficios de la leche materna, reconocida como el alimento ideal durante los primeros seis meses de vida por aportar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del bebé, fortalecer su sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades durante la infancia.

La doctora Priscila Hernández López, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, señaló que las jornadas buscan reforzar el mensaje de que la lactancia materna exclusiva representa una de las intervenciones de salud pública con mayor impacto en la supervivencia y el desarrollo de niñas y niños. Añadió que, además de fortalecer el vínculo entre madre e hijo, también genera beneficios para la salud de las mujeres.

Especialistas señalan que mantener la lactancia después del regreso al trabajo continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas madres, por lo que la creación de lactarios en centros laborales constituye una herramienta para facilitar la extracción y conservación segura de la leche materna, permitiendo que los bebés continúen recibiendo este alimento aun cuando sus madres retoman sus actividades.

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La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora del 1 al 7 de agosto en más de 120 países con el propósito de fortalecer las redes de apoyo desde los servicios de salud, las empresas, las familias y la sociedad, promoviendo una práctica que contribuye a mejorar la salud y el desarrollo de las nuevas generaciones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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