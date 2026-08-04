Impulsan cultura de la lactancia con apertura de espacios en centros laborales de Piedras Negras, Coahuila

El objetivo es facilitar que las madres trabajadoras continúen alimentando a sus bebés con leche materna y fomentar una mayor cultura de apoyo hacia esta práctica considerada esencial para la salud infantil.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La promoción de la lactancia materna y la apertura de un nuevo lactario dentro de una empresa maquiladora en Piedras Negras , Coahuila, forman parte de las acciones que impulsa la Jurisdicción Sanitaria No. 1 durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

La estrategia contempla actividades de orientación y sensibilización dirigidas a madres, familias y comunidad en general para difundir los beneficios de la leche materna, reconocida como el alimento ideal durante los primeros seis meses de vida por aportar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del bebé, fortalecer su sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades durante la infancia.

La doctora Priscila Hernández López, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, señaló que las jornadas buscan reforzar el mensaje de que la lactancia materna exclusiva representa una de las intervenciones de salud pública con mayor impacto en la supervivencia y el desarrollo de niñas y niños. Añadió que, además de fortalecer el vínculo entre madre e hijo, también genera beneficios para la salud de las mujeres.

Especialistas señalan que mantener la lactancia después del regreso al trabajo continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas madres, por lo que la creación de lactarios en centros laborales constituye una herramienta para facilitar la extracción y conservación segura de la leche materna, permitiendo que los bebés continúen recibiendo este alimento aun cuando sus madres retoman sus actividades.