Arranca Semana Nacional de Vacunación en Piedras Negras

Durante el evento inaugural se realizarán actividades dirigidas principalmente a niñas y niños. Se busca fomentar una cultura de prevención desde temprana edad y acercar los servicios médicos en un entorno accesible para las familias.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria 01 anunció el inicio de la Semana Nacional de Vacunación en Piedras Negras , que arrancará este sábado 25 de abril. El objetivo es reforzar la protección contra diversas enfermedades en la población, informó la coordinadora de Salud, Priscila Hernández López.

El personal de salud señaló que la prioridad de esta jornada es que los menores completen sus esquemas de vacunación. En particular, contra enfermedades como el sarampión, que representan un riesgo si no se previenen a tiempo.

La campaña también contempla la aplicación de dosis para adolescentes y adultos. Con ello se busca ampliar la cobertura y fortalecer la protección en todos los grupos de edad.

Hernández López hizo un llamado a madres y padres de familia para acudir con sus hijos. Destacó que los biológicos serán gratuitos y que también se promoverán hábitos saludables.

Además, el evento contará con módulos recreativos para los menores. La intención es que asocien el cuidado de la salud con experiencias positivas.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Autoridades exhortaron a la ciudadanía a acudir con anticipación y participar en la campaña.