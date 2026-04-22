Casa de Nazareth en Piedras Negras entra en pausa temporal

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 22 abril 2026
    Casa de Nazareth en Piedras Negras entra en pausa temporal
    La Casa de Nazareth entrará en una etapa de análisis interno para definir el futuro de su operación. ARCHIVO

La institución iniciará un proceso interno de evaluación mientras mantiene su labor como referente comunitario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El Orfanatorio Casa de Nazareth en Piedras Negras, anunció que entrará en una etapa de pausa en sus actividades, como parte de un proceso interno de discernimiento y reestructuración institucional.

En un comunicado fechado el 21 de abril, el equipo diocesano de coordinación explicó que la decisión responde a la necesidad de evaluar el rumbo de la institución. Señalaron que, tras años de operación, buscan revisar su funcionamiento y definir los siguientes pasos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/resulta-nina-con-quemaduras-tras-tocar-resistencia-en-piedras-negras-EL20188815

Precisaron que esta pausa no implica un cierre definitivo. Se trata de un periodo de reflexión para tomar decisiones alineadas con la misión y los valores que han guiado a la casa hogar.

Durante su trayectoria, la institución ha brindado atención integral y formación espiritual a niñas y niños. Además, se ha consolidado como un espacio de apoyo para la comunidad.

En el documento también se reconoce el respaldo de los bienhechores. Indicaron que su apoyo ha sido fundamental para el sostenimiento del proyecto en sus distintas etapas.

El equipo diocesano hizo un llamado a la comunidad a mantenerse unida durante este proceso. Señalaron que la oración será parte central en esta etapa de transición.

Finalmente, encomendaron este periodo a la Virgen de Guadalupe y a los Santos Mártires de Cristo Rey, con la intención de retomar su camino con mayor claridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Casa Hogar
Infancia
Menores De Edad

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ahuyenta turistas

Ahuyenta turistas
true

Asesino de Teotihuacán era fan de Thor y de Hitler

true

POLITICÓN: Morena se juega el futuro de la dirigencia nacional en Coahuila
La presunta agresora huyó del domicilio antes de la llegada de las autoridades, luego de amenazar a sus propios padres.

Intenta llevarse a su hijo, hiere a su padre con un cuchillo y huye tras amenazas en Saltillo

Las unidades involucradas presentaron severos daños estructurales luego del encontronazo ocurrido a la altura del kilómetro 220, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad.

Queda tráilero prensado en aparatoso choque frontal entre tractocamiones en la carretera 57

El jardinero cubano aporta versatilidad defensiva en los jardines de Saltillo.

Llega el cubano Óscar Colás a Saraperos para la Temporada 2026 de la LMB
La región del Donbás en Ucrania, donde los combates continúan, es el territorio propuesto para “Donnyland”, un concepto que busca atraer el apoyo del expresidente Trump para un acuerdo de paz.

¿’Donnyland’? Ucrania propone rebautizar parte del Donbás en honor a Trump
Con los recientes cambios en su política, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi busca no solo fortalecer sus propias capacidades defensivas ante las amenazas regionales, sino también impulsar su industria de defensa y cooperar más estrechamente con aliados internacionales.

Japón venderá más armas al extranjero, rompiendo con el pacifismo de posguerra