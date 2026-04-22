Casa de Nazareth en Piedras Negras entra en pausa temporal

En un comunicado fechado el 21 de abril, el equipo diocesano de coordinación explicó que la decisión responde a la necesidad de evaluar el rumbo de la institución. Señalaron que, tras años de operación, buscan revisar su funcionamiento y definir los siguientes pasos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El Orfanatorio Casa de Nazareth en Piedras Negras , anunció que entrará en una etapa de pausa en sus actividades, como parte de un proceso interno de discernimiento y reestructuración institucional.

Precisaron que esta pausa no implica un cierre definitivo. Se trata de un periodo de reflexión para tomar decisiones alineadas con la misión y los valores que han guiado a la casa hogar.

Durante su trayectoria, la institución ha brindado atención integral y formación espiritual a niñas y niños. Además, se ha consolidado como un espacio de apoyo para la comunidad.

En el documento también se reconoce el respaldo de los bienhechores. Indicaron que su apoyo ha sido fundamental para el sostenimiento del proyecto en sus distintas etapas.

El equipo diocesano hizo un llamado a la comunidad a mantenerse unida durante este proceso. Señalaron que la oración será parte central en esta etapa de transición.

Finalmente, encomendaron este periodo a la Virgen de Guadalupe y a los Santos Mártires de Cristo Rey, con la intención de retomar su camino con mayor claridad.