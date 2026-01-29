Arrestan a dos por robar camioneta y venderla en redes sociales en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Dos personas fueron detenidas tras ser señaladas como responsables del robo de una camioneta tipo pickup Dodge RAM, color rojo, en la colonia Morelos, y su intento de comercialización a través de redes sociales. La detención se realizó mediante orden judicial por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en Piedras Negras.

Los detenidos fueron identificados como Karina “N”, de 28 años, y Carlos Eduardo “N”, de 18 años. De acuerdo con la investigación, un menor de 16 años también habría participado en los hechos, por lo que fue citado por el Ministerio Público para Adolescentes y se encuentra bajo investigación por su presunta implicación.

Según informó la Fiscalía, la Policía Cibernética detectó la publicación de la camioneta en venta en plataformas digitales. Posteriormente, el propietario afectado presentó la denuncia formal, lo que permitió la liberación de la orden judicial para la captura de los presuntos responsables.

Tras su detención, Karina “N” y Carlos Eduardo “N” fueron puestos a disposición de un juez, quien definirá su situación legal durante la audiencia inicial programada para las próximas horas.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que el caso forma parte de un operativo más amplio en la ciudad, durante el cual se cumplimentaron otras ocho órdenes de aprehensión relacionadas con delitos como violencia familiar y posesión de narcóticos. Los detenidos en estos casos también fueron remitidos a la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía detalló que la investigación se mantendrá abierta para deslindar responsabilidades y asegurar que todos los involucrados, incluyendo al menor citado, respondan por su participación en los hechos. La acción policial forma parte de las estrategias para combatir el robo de vehículos y delitos asociados, así como para garantizar que las plataformas digitales no sean utilizadas como medio para comercializar bienes robados.

El caso continúa bajo seguimiento, mientras las autoridades confirmaron que se reforzará la coordinación entre Policía Cibernética y agencias de investigación para detectar y prevenir la venta de vehículos robados a través de internet.

(Con información de medios locales)