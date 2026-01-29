Piedras Negras: niño de 4 años sufre intoxicación accidental con aguarrás; es trasladado a hospital

Piedras Negras
/ 29 enero 2026
    Piedras Negras: niño de 4 años sufre intoxicación accidental con aguarrás; es trasladado a hospital
    Jorge ¨N¨, de cuatro años, fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría tras ingerir aguarrás. FOTO: ARCHIVO

Durante la madrugada, el menor pidió agua y por error tomó una botella que contenía aguarrás, por lo que fue trasladado para recibir atención médica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Durante la madrugada de este miércoles, un niño de cuatro años identificado como Jorge ¨N¨ fue hospitalizado tras ingerir accidentalmente aguarrás en su vivienda, ubicada en la calle Onécimo García, en el ejido Piedras Negras.

El reporte se recibió minutos después de las 4:00 horas, cuando la abuela del menor solicitó apoyo a los servicios de emergencia 911 al notar que su nieto había tomado una botella de vidrio que contenía aguarrás. De acuerdo con su testimonio, Jorge se levantó mientras dormía, pidió agua y confundió el contenido de la botella con líquido potable.

Paramédicos del Departamento de Bomberos y de Protección Civil acudieron al domicilio para brindar atención prehospitalaria. Posteriormente, trasladaron al menor al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, donde fue valorado por personal médico y quedó internado para seguimiento y observación, permaneciendo fuera de peligro según los reportes iniciales.

Elementos de Seguridad Pública se hicieron presentes en la vivienda para tomar conocimiento del hecho y brindar apoyo durante la atención de la emergencia. Asimismo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila notificaron a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para evaluar el entorno familiar y determinar si podría existir algún caso de omisión de cuidados.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener sustancias tóxicas fuera del alcance de los menores, y señalaron que casos de intoxicación accidental pueden prevenirse con medidas simples de resguardo de productos peligrosos en los hogares.

(Con información de medios locales)

