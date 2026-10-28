Aseguran más de 3 kilos de cristal en tres cateos realizados en Piedras Negras
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Las diligencias se realizaron en las colonias Bravo, Los Olivos y San Joaquín en un periodo aproximado de 12 horas; los inmuebles permanecen bajo resguardo y no se reportaron personas detenidas
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.– Tres cateos realizados en domicilios de las colonias Bravo, Los Olivos y San Joaquín, en Piedras Negras dejaron como resultado el aseguramiento de más de tres kilos de presunta metanfetamina, además de diversos objetos relacionados con posibles actividades ilícitas.
Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que las intervenciones se llevaron a cabo en un periodo aproximado de 12 horas, luego de que las autoridades investigaran reportes relacionados con posibles puntos de venta de narcóticos.
La primera diligencia se realizó la noche del lunes en una vivienda de la colonia Bravo, donde los agentes localizaron varios envoltorios de plástico con una sustancia con características similares al cristal. El material asegurado superó el kilogramo de peso.
Posteriormente, los elementos se trasladaron a otro inmueble en la colonia Los Olivos. Durante la inspección, encontraron más de un kilo de la misma sustancia, así como pipas, básculas grameras y cámaras de videovigilancia, objetos que quedaron bajo resguardo para las investigaciones.
El tercer operativo se efectuó la mañana del martes en la colonia San Joaquín. En ese domicilio fueron localizados dos envoltorios con poco más de un kilogramo de presunta metanfetamina, además de dos teléfonos celulares, una cámara de seguridad y casquillos de calibre 9 milímetros.
De acuerdo con el delegado, ninguno de los tres cateos derivó en detenciones. Los inmuebles permanecen bajo resguardo mientras el Ministerio Público integra las carpetas de investigación y analiza los indicios recolectados.
Las autoridades continuarán con las indagatorias para establecer quiénes estarían relacionados con los domicilios intervenidos y determinar si existen elementos suficientes para solicitar nuevas acciones judiciales.
(Con información de medios locales)