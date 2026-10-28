Aseguran más de 3 kilos de cristal en tres cateos realizados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.– Tres cateos realizados en domicilios de las colonias Bravo, Los Olivos y San Joaquín, en Piedras Negras dejaron como resultado el aseguramiento de más de tres kilos de presunta metanfetamina, además de diversos objetos relacionados con posibles actividades ilícitas.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que las intervenciones se llevaron a cabo en un periodo aproximado de 12 horas, luego de que las autoridades investigaran reportes relacionados con posibles puntos de venta de narcóticos.

La primera diligencia se realizó la noche del lunes en una vivienda de la colonia Bravo, donde los agentes localizaron varios envoltorios de plástico con una sustancia con características similares al cristal. El material asegurado superó el kilogramo de peso.