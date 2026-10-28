Aseguran más de 3 kilos de cristal en tres cateos realizados en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Aseguran más de 3 kilos de cristal en tres cateos realizados en Piedras Negras
    Autoridades realizaron tres cateos en distintos sectores de Piedras Negras, donde localizaron más de tres kilos de presunta metanfetamina. ARCHIVO

Las diligencias se realizaron en las colonias Bravo, Los Olivos y San Joaquín en un periodo aproximado de 12 horas; los inmuebles permanecen bajo resguardo y no se reportaron personas detenidas

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.– Tres cateos realizados en domicilios de las colonias Bravo, Los Olivos y San Joaquín, en Piedras Negras dejaron como resultado el aseguramiento de más de tres kilos de presunta metanfetamina, además de diversos objetos relacionados con posibles actividades ilícitas.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que las intervenciones se llevaron a cabo en un periodo aproximado de 12 horas, luego de que las autoridades investigaran reportes relacionados con posibles puntos de venta de narcóticos.

La primera diligencia se realizó la noche del lunes en una vivienda de la colonia Bravo, donde los agentes localizaron varios envoltorios de plástico con una sustancia con características similares al cristal. El material asegurado superó el kilogramo de peso.

Coahuila: Alertan por posible incremento de fraudes en Market Place durante etapa de aguinaldos y ahorros

Posteriormente, los elementos se trasladaron a otro inmueble en la colonia Los Olivos. Durante la inspección, encontraron más de un kilo de la misma sustancia, así como pipas, básculas grameras y cámaras de videovigilancia, objetos que quedaron bajo resguardo para las investigaciones.

El tercer operativo se efectuó la mañana del martes en la colonia San Joaquín. En ese domicilio fueron localizados dos envoltorios con poco más de un kilogramo de presunta metanfetamina, además de dos teléfonos celulares, una cámara de seguridad y casquillos de calibre 9 milímetros.

De acuerdo con el delegado, ninguno de los tres cateos derivó en detenciones. Los inmuebles permanecen bajo resguardo mientras el Ministerio Público integra las carpetas de investigación y analiza los indicios recolectados.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para establecer quiénes estarían relacionados con los domicilios intervenidos y determinar si existen elementos suficientes para solicitar nuevas acciones judiciales.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Transportistas: Atender sus quejas debe ser una prioridad

true

POLITICÓN: Caso Taddei amenaza con dar coletazos en Coahuila y otros organismos electorales
En las últimas cinco semanas, los males respiratorios se incrementaron notablemente, sobre todo las infecciones.

Coahuila: Promedian más de 900 consultas diarias por males respiratorios; SS advierte incremento del 13%
Aeroméxico iniciará actividades en Saltillo a partir del mes de marzo de 2027; conectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde

Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
Servicios de emergencias asisten a las víctimas de un accidente de tren en Urda, en el centro de España, el 28 de octubre de 2026.

Al menos 68 muertos en choque de trenes en el centro de España
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump propone que Venezuela sea el estado 51 de E.U