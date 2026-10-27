Coahuila: Alertan por posible incremento de fraudes en Market Place durante etapa de aguinaldos y ahorros

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    Coahuila: Alertan por posible incremento de fraudes en Market Place durante etapa de aguinaldos y ahorros
    Market Place puede ser escenario de fraudes cometidos durante esta etapa decembrina. Especial

Policía Cibernética de Coahuila llama a tomar medidas de precaución para evitar caer en fraudes a través de redes sociales

Previo a la temporada decembrina, cuando la población comienza a recibir ingresos extraordinarios, la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado de Coahuila advirtió que durante estos periodos suelen incrementarse los fraudes en ventas a través de redes sociales.

Víctor Ortiz Lucio, titular de la unidad, informó que en las últimas semanas una de las modalidades que se ha reportado con mayor frecuencia es la venta fraudulenta de productos mediante plataformas como Marketplace de Facebook.

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Explicó que uno de los casos más recurrentes involucra la oferta de teléfonos celulares de alta gama que, mientras en el mercado formal tienen precios elevados, en las redes sociales se anuncian a costos considerablemente menores, lo que puede atraer a varias víctimas.

Como ejemplo, señaló que los defraudadores ofrecen equipos como el iPhone 17 Pro o Pro Max, cuyos precios en el mercado superan los 20 mil pesos, por alrededor de 12 mil pesos.

Aunque la diferencia de precios puede generar sospechas entre los compradores, los delincuentes suelen justificar la venta urgente con supuestas situaciones de emergencia para convencer a los interesados de realizar el pago.

“Exponen que lo venden a ese precio por una situación de emergencia. Lo que hacen es pedir una especie de enganche o anticipo para apartar el producto, advirtiendo que hay otros interesados, y después desaparecen”, explicó Ortiz Lucio.

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El funcionario estimó que la unidad recibe al menos un reporte semanal relacionado con esta modalidad; sin embargo, advirtió que podría haber más personas afectadas que no acuden ante las autoridades para denunciar los hechos.

Indicó que el riesgo aumenta cuando los centros de trabajo comienzan a entregar prestaciones e ingresos adicionales, como fondos de ahorro, utilidades y aguinaldos, debido a que los delincuentes buscan aprovechar la mayor disponibilidad de dinero entre la población.

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Ante este escenario, exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las ofertas y la identidad de los vendedores antes de realizar cualquier pago, además de privilegiar los canales de compra y las formas de pago confiables.

Entre las señales de alerta para identificar posibles fraudes, extorsiones y otros delitos cibernéticos, Ortiz Lucio mencionó las solicitudes de depósitos mediante servicios o cuentas que no corresponden a los canales bancarios tradicionales, como las cuentas Spin de OXXO, por lo que recomendó extremar precauciones antes de transferir dinero.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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