Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila
    Autoridades de Salud informaron que más de 30 mil personas en Coahuila han sido beneficiadas con esquemas de atención médica gratuita y telemedicina implementados en distintos puntos del estado. ARCHIVO

La red de telemedicina permite que especialistas ubicados en Saltillo brinden atención a pacientes en comunidades rurales a través de plataformas digitales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La subsecretaria de Salud en la región norte de Coahuila, Norma Treviño Galindo, destacó los beneficios que miles de coahuilenses reciben actualmente a través de programas de atención médica gratuita y telemedicina impulsados por el Gobierno del Estado.

Treviño Galindo explicó que estos servicios están dirigidos principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad sin derechohabiencia en instituciones como el IMSS o el ISSSTE, beneficiando ya a más de 30 mil ciudadanos en todo el estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/monsenor-pide-civilidad-y-respeto-durante-el-proceso-electoral-en-piedras-negras-BC20666135

La funcionaria subrayó que la atención se brinda mediante personal médico y de enfermería en centros de salud y hospitales, con el objetivo de garantizar servicios de calidad y cobertura integral.

Uno de los avances más relevantes es la implementación de telemedicina en los 133 centros de salud ubicados en municipios y comunidades rurales, incluidos ejidos, lo que permite acercar consultas de especialidad a pacientes que viven en zonas alejadas. Los especialistas, ubicados en Saltillo, atienden a través de plataformas digitales, mientras que el médico responsable del centro acompaña al paciente para asegurar un seguimiento adecuado.

Treviño Galindo resaltó también el abasto de medicamentos, que se mantiene entre un 85 y 90 por ciento en las farmacias de los centros de salud, lo que garantiza que los pacientes reciban sus recetas y tratamientos en el mismo lugar.

Finalmente, señaló que además de las consultas gratuitas con especialistas, los usuarios pueden programar nuevas citas médicas directamente en los centros de salud, fortaleciendo así la atención integral para la población más vulnerable de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
atención médica

Localizaciones


Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos de bastos

Dos de bastos
true

Un martes cualquiera en la relación México-EU
true

POLITICÓN: Pide Attolini protección ante hostigamientos; ¿temor fundado o estrategia electoral en Coahuila?
Los casos de ganado infectado por el gusano barrenador pasó de uno a 12 en la última semana.

Coahuila: Escalan a 12 casos por el gusano barrenador; piden adaptarse a nueva realidad
Personal médico del IMSS confirmó el fallecimiento del adulto mayor luego de que fuera ingresado durante la madrugada de este miércoles tras presentar un fuerte dolor en el pecho en su domicilio de la colonia Omega.

Saltillo: adulto mayor llega sin signos vitales a nosocomio; se desmayó en su domicilio
Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada.

Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, firmó un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos por narcotráfico ligado a Los Chapitos.

Mauro Núñez, piloto de Iván Archivaldo Guzmán acuerda culpabilidad en EU por narcotráfico
La cuarentena se produce después de que un pasajero anciano falleciera tras presentar síntomas de norovirus en aproximadamente 50 personas.

Un crucero más... mil 700 personas quedaron varadas en Francia tras la muerte de un viajero, atribuida al norovirus