Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila

Treviño Galindo explicó que estos servicios están dirigidos principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad sin derechohabiencia en instituciones como el IMSS o el ISSSTE, beneficiando ya a más de 30 mil ciudadanos en todo el estado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La subsecretaria de Salud en la región norte de Coahuila , Norma Treviño Galindo, destacó los beneficios que miles de coahuilenses reciben actualmente a través de programas de atención médica gratuita y telemedicina impulsados por el Gobierno del Estado.

La funcionaria subrayó que la atención se brinda mediante personal médico y de enfermería en centros de salud y hospitales, con el objetivo de garantizar servicios de calidad y cobertura integral.

Uno de los avances más relevantes es la implementación de telemedicina en los 133 centros de salud ubicados en municipios y comunidades rurales, incluidos ejidos, lo que permite acercar consultas de especialidad a pacientes que viven en zonas alejadas. Los especialistas, ubicados en Saltillo, atienden a través de plataformas digitales, mientras que el médico responsable del centro acompaña al paciente para asegurar un seguimiento adecuado.

Treviño Galindo resaltó también el abasto de medicamentos, que se mantiene entre un 85 y 90 por ciento en las farmacias de los centros de salud, lo que garantiza que los pacientes reciban sus recetas y tratamientos en el mismo lugar.

Finalmente, señaló que además de las consultas gratuitas con especialistas, los usuarios pueden programar nuevas citas médicas directamente en los centros de salud, fortaleciendo así la atención integral para la población más vulnerable de Coahuila.