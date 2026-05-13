Monseñor pide civilidad y respeto durante el proceso electoral en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, exhortó a candidatos y ciudadanos a conducirse con civilidad, respeto y prudencia durante el actual proceso electoral.

En su mensaje, el jerarca católico pidió privilegiar las propuestas y el bienestar común por encima de las descalificaciones y enfrentamientos. Subrayó que en cada distrito y comunidad debe buscarse “el máximo bien”, invitando a los aspirantes a competir de manera sana, aportando lo mejor de sus proyectos y evitando agresiones verbales o críticas destructivas.