Monseñor pide civilidad y respeto durante el proceso electoral en Piedras Negras

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    Monseñor pide civilidad y respeto durante el proceso electoral en Piedras Negras
    Alfonso Miranda Guardiola exhortó a los aspirantes a cargos de elección popular a centrarse en la presentación de propuestas y en el fortalecimiento del bienestar común en sus respectivos distritos. ARCHIVO

El obispo Exhorta a candidatos y ciudadanía a privilegiar el diálogo, las propuestas y la unidad, evitando descalificaciones y confrontaciones durante las campañas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, exhortó a candidatos y ciudadanos a conducirse con civilidad, respeto y prudencia durante el actual proceso electoral.

En su mensaje, el jerarca católico pidió privilegiar las propuestas y el bienestar común por encima de las descalificaciones y enfrentamientos. Subrayó que en cada distrito y comunidad debe buscarse “el máximo bien”, invitando a los aspirantes a competir de manera sana, aportando lo mejor de sus proyectos y evitando agresiones verbales o críticas destructivas.

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Monseñor Miranda destacó que las campañas deben desarrollarse en un ambiente de diálogo y respeto, pues la confrontación solo genera división entre la población. Asimismo, llamó a la ciudadanía a no dejarse arrastrar por pleitos derivados de las preferencias políticas, recordando que el proceso electoral debe vivirse con responsabilidad y madurez social.

El obispo reiteró que tanto candidatos como votantes tienen la responsabilidad de contribuir a un entorno de paz y armonía, especialmente en tiempos donde el debate político suele intensificarse. Finalmente, insistió en la importancia de privilegiar los valores de respeto, prudencia y unidad, con el objetivo de fortalecer la convivencia y el bienestar de la comunidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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