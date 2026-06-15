Atiende Policía Civil Coahuila emergencias por intensas lluvias en Piedras Negras
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Además de los rescates realizados, autoridades estatales mantienen recorridos de vigilancia en los sectores con mayores afectaciones y piden a la población evitar salir de casa
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las precipitaciones registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes dejaron un acumulado preliminar de 8 pulgadas de agua en apenas tres horas, situación que mantiene en alerta a la Policía Civil Coahuila de la Región Norte Uno.
Entre las acciones realizadas, elementos de la corporación rescataron a varias personas atrapadas en sus vehículos al intentar cruzar zonas bajas inundadas. También se brindó apoyo a conductores que quedaron varados debido a fallas mecánicas.
La dependencia estatal mantiene vigilancia en los sectores más afectados y exhorta a la ciudadanía a permanecer en casa, ya que las lluvias continuarán durante el resto del día.
En caso de emergencia, la corporación recordó que el número 911 se encuentra disponible para solicitar auxilio o reportar cualquier situación de riesgo.