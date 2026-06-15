Atiende Policía Civil Coahuila emergencias por intensas lluvias en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Atiende Policía Civil Coahuila emergencias por intensas lluvias en Piedras Negras
    Elementos de la Policía Civil Coahuila realizaron diversos rescates en sectores inundados de Piedras Negras, donde automovilistas quedaron atrapados tras intentar cruzar vialidades afectadas por las intensas lluvias registradas durante la madrugada. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Además de los rescates realizados, autoridades estatales mantienen recorridos de vigilancia en los sectores con mayores afectaciones y piden a la población evitar salir de casa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las precipitaciones registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes dejaron un acumulado preliminar de 8 pulgadas de agua en apenas tres horas, situación que mantiene en alerta a la Policía Civil Coahuila de la Región Norte Uno.

Entre las acciones realizadas, elementos de la corporación rescataron a varias personas atrapadas en sus vehículos al intentar cruzar zonas bajas inundadas. También se brindó apoyo a conductores que quedaron varados debido a fallas mecánicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/discusion-termina-con-una-mujer-sin-vida-en-acuna-hijo-de-22-anos-es-investigado-FJ21396838

La dependencia estatal mantiene vigilancia en los sectores más afectados y exhorta a la ciudadanía a permanecer en casa, ya que las lluvias continuarán durante el resto del día.

$!Las precipitaciones acumuladas en un lapso aproximado de tres horas provocaron múltiples afectaciones en la ciudad, por lo que corporaciones estatales reforzaron los recorridos preventivos y las labores de auxilio a la población.
Las precipitaciones acumuladas en un lapso aproximado de tres horas provocaron múltiples afectaciones en la ciudad, por lo que corporaciones estatales reforzaron los recorridos preventivos y las labores de auxilio a la población. JOSUÉ RODRÍGUEZ

En caso de emergencia, la corporación recordó que el número 911 se encuentra disponible para solicitar auxilio o reportar cualquier situación de riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Tormentas

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
true

Con la 4T, la CNTE pasó del cobijo a tener segundo piso

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir
La omisión de una señal de alto por parte del conductor de una camioneta Ford F-150 derivó en un aparatoso accidente múltiple en la colonia La Berrueto, donde al menos cuatro vehículos resultaron involucrados y dos personas sufrieron lesiones.

Saltillo: ignora señal de alto y desata carambola con cuatro vehículos en La Berrueto
Tras la denuncia, el señalado fue detenido por elementos del Agrupamiento Violeta de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras los menores fueron sometidos a estudios médicos y psicológicos conforme a los protocolos establecidos.

Da techo a un ‘amigo’ para que cuidara a sus hijos; madre exige justicia por presunto abuso contra tres menores en Saltillo
El abridor Finn Del Bonta-Smith cumplió una sólida salida para encaminar la victoria saltillense.

Saraperos de Saltillo barre a El Águila y gana la serie en Veracruz
¿Ya se acabó la guerra?

Pakistán y Trump anuncian acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos
El incidente en el golfo de Omán causó la muerte de tres marineros indios, según funcionarios de India.

Estados Unidos justifica ataque contra M/T Settebello; asegura que ignoró advertencias durante 24 horas