Atiende Policía Civil Coahuila emergencias por intensas lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las precipitaciones registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes dejaron un acumulado preliminar de 8 pulgadas de agua en apenas tres horas, situación que mantiene en alerta a la Policía Civil Coahuila de la Región Norte Uno.

Entre las acciones realizadas, elementos de la corporación rescataron a varias personas atrapadas en sus vehículos al intentar cruzar zonas bajas inundadas. También se brindó apoyo a conductores que quedaron varados debido a fallas mecánicas.