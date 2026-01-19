Atropellan y abandonan a hombre en situación de calle en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 19 enero 2026
    Atropellan y abandonan a hombre en situación de calle en Piedras Negras
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al hombre lesionado tras ser localizado en la colonia Los Laureles. FOTO: ARCHIVO

La víctima permaneció varias horas tendida en la vía pública y presentó riesgo de hipotermia antes de recibir atención médica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre en situación de calle resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado durante la madrugada del domingo en calles de la colonia Los Laureles, en Piedras Negras, sin que el conductor responsable permaneciera en el lugar para brindarle ayuda. El caso generó la intervención de cuerpos de emergencia y autoridades viales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió durante las primeras horas del domingo, cuando la víctima fue embestida por un vehículo cuyo conductor se retiró del sitio inmediatamente después del impacto. El afectado quedó tendido sobre la vía pública por varias horas, sin recibir auxilio inmediato y en condiciones que pusieron en riesgo su integridad, debido a la exposición prolongada al ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Riña en fiesta deja a joven hospitalizado en Piedras Negras

No fue sino hasta entrada la mañana cuando el hombre, identificado como Gilmer Alberto ¨N¨, logró desplazarse hasta un domicilio cercano para solicitar ayuda. Vecinos del sector atendieron el llamado y dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la movilización de paramédicos al lugar.

Elementos de la Cruz Roja acudieron a un domicilio ubicado en la calle Celosía, donde encontraron al lesionado con diversos golpes y señales de haber permanecido inconsciente por un periodo prolongado. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria y detectaron además riesgo de hipotermia, debido al tiempo que permaneció en la vía pública tras el atropellamiento.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital General Salvador Chavarría, donde quedó internado para recibir valoración médica y el tratamiento correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad exacta de sus lesiones, aunque se indicó que requería atención especializada.

Tras el arribo de los cuerpos de emergencia, elementos de Tránsito y Vialidad se presentaron en el sector para tomar conocimiento formal del caso. Los oficiales realizaron el levantamiento de información y procedieron a consignar los hechos ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que dará seguimiento a la investigación con el objetivo de identificar al conductor involucrado.

El caso quedó bajo investigación, mientras se realizan las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades. La situación generó preocupación entre vecinos de la colonia Los Laureles, quienes señalaron la falta de auxilio inmediato tras el atropellamiento y la condición vulnerable en la que quedó la víctima durante varias horas.

(Con información de medios locales)

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
Conducir bajo ebriedad completa o los influjos de alguna droga se sanciona con una multa que supera los 23 mil 400 pesos.

Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio
Testigos señalaron que todo el personal del restaurante de comida mexicana se puso nervioso tras la llegada de los agentes de ICE. FOTO:

Agentes de ICE acuden a comer a restaurante mexicano y después arrestan al personal
Madres, padres y familiares acompañaron a las y los menores durante el encuentro, destacando la importancia del deporte como herramienta de formación y prevención social.

De Saltillo al Estadio BBVA: niño de academia municipal vive el Juego de Leyendas 2026
El asistente de IA de Google, Gemini, puede crear una lista de tareas pendientes basada en correos electrónicos recientes, entre otras novedades. Sin embargo, esto tiene implicaciones para tu privacidad.

La IA ha llegado a Gmail. Esto es lo que hay que saber
Juego “Blood Money: Lethal Eden”.

Un nuevo videojuego simula un centro de ciberestafas