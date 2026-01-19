Atropellan y abandonan a hombre en situación de calle en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre en situación de calle resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado durante la madrugada del domingo en calles de la colonia Los Laureles, en Piedras Negras, sin que el conductor responsable permaneciera en el lugar para brindarle ayuda. El caso generó la intervención de cuerpos de emergencia y autoridades viales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió durante las primeras horas del domingo, cuando la víctima fue embestida por un vehículo cuyo conductor se retiró del sitio inmediatamente después del impacto. El afectado quedó tendido sobre la vía pública por varias horas, sin recibir auxilio inmediato y en condiciones que pusieron en riesgo su integridad, debido a la exposición prolongada al ambiente.

No fue sino hasta entrada la mañana cuando el hombre, identificado como Gilmer Alberto ¨N¨, logró desplazarse hasta un domicilio cercano para solicitar ayuda. Vecinos del sector atendieron el llamado y dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la movilización de paramédicos al lugar.

Elementos de la Cruz Roja acudieron a un domicilio ubicado en la calle Celosía, donde encontraron al lesionado con diversos golpes y señales de haber permanecido inconsciente por un periodo prolongado. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria y detectaron además riesgo de hipotermia, debido al tiempo que permaneció en la vía pública tras el atropellamiento.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital General Salvador Chavarría, donde quedó internado para recibir valoración médica y el tratamiento correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad exacta de sus lesiones, aunque se indicó que requería atención especializada.

Tras el arribo de los cuerpos de emergencia, elementos de Tránsito y Vialidad se presentaron en el sector para tomar conocimiento formal del caso. Los oficiales realizaron el levantamiento de información y procedieron a consignar los hechos ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que dará seguimiento a la investigación con el objetivo de identificar al conductor involucrado.

El caso quedó bajo investigación, mientras se realizan las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades. La situación generó preocupación entre vecinos de la colonia Los Laureles, quienes señalaron la falta de auxilio inmediato tras el atropellamiento y la condición vulnerable en la que quedó la víctima durante varias horas.

