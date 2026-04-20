Aumentan las quejas por violaciones a derechos humanos en el norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante el primer trimestre de este año, la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), con sede en Piedras Negras, recibió 101 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años para este periodo.

El titular de la Visitaduría, Manuel Isaac López Soto, informó que entre el 1 de enero y el 31 de marzo se contabilizaron 101 quejas, frente a las 56 registradas en 2025, 71 en 2024, 77 en 2023 y 65 en 2022.

AUTORIDADES SEÑALADAS

De acuerdo con el concentrado de quejas, las dependencias más señaladas fueron:

Fiscalía General del Estado (FGE): 36 quejas, de las cuales 15 corresponden a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y 21 al Ministerio Público.

Secretaría de Seguridad Pública (SSP): 13 quejas contra diversas corporaciones estatales.

Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras: 15 quejas.

Policía Preventiva de Zaragoza: 8 quejas.

Policía Municipal de Nava: 4 quejas.

Policía Municipal de Allende: 2 quejas.

PRONNIF: 4 quejas.

Sistema Estatal Penitenciario: 7 quejas.

Instituto Estatal de la Defensoría Pública: 3 quejas.

Secretaría de Educación del Estado: 3 quejas.

Además, se recibieron seis quejas que fueron remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se señaló al IMSS, la SEP y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras instituciones.

PRINCIPALES VIOLACIONES DENUNCIADAS

Las causas más frecuentes de las quejas fueron:

Detención arbitraria: 31 casos.

Ejercicio indebido de la función pública: 29 casos.

Prestación indebida del servicio público: 19 casos.

Dilación en la procuración de justicia: 8 casos.

Lesiones: 7 casos.