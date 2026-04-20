Carretera a Derramadero registra avance de hasta el 80%; concluirá en octubre

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Carretera a Derramadero registra avance de hasta el 80%; concluirá en octubre
    La modernización de la carretera a Derramadero alcanza su fase final con un avance de hasta 80%. ARCHIVO

Asegura Secretario de Infraestructura que los puentes de La Angostura y Las Coloradas se trabajan a marchas forzadas

El Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que la modernización de la carretera a Derramadero se encuentra en su etapa final, manteniendo el compromiso de entrega para el mes de octubre.

“Carretera Derramadero: vamos en tiempo y forma, como nos comprometimos, para terminar en octubre. Estamos seguros de que vamos a terminar; ya nos falta únicamente un kilómetro de vialidad”, aseguró el funcionario estatal.

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Actualmente, las cuadrillas concentran sus esfuerzos en la infraestructura crítica del proyecto. “Estamos ya dando marchas forzadas en lo que son los puentes, el de La Angostura y el de Las Coloradas”, detalló Algara Acosta.

El titular de Infraestructura estimó que la obra global presenta un progreso significativo. Al ser cuestionado sobre el estado actual, el secretario respondió: “Alrededor de un 70%, un 80% ya”.

Una vez concluidos los puentes, se procederá a la instalación de seguridad y logística vial. “Terminando eso, podemos ya poner las barreras centrales y abrir los pasos por debajo de los puentes”, explicó el funcionario.

Estas adecuaciones permitirán que la circulación fluya entre los costados, facilitando el tránsito entre ejidos mediante vialidades diseñadas ex profeso para la conectividad local, momento en el cual se realizará la entrega oficial.

Respecto a otros proyectos en la Región Sureste, Algara Acosta se mostró reservado. “Yo preferiría que sea el señor Gobernador el que las dé a conocer, pero vienen cosas importantes para Saltillo”, puntualizó.

Sobre la licitación del Fórum de la Expo, confirmó la participación de múltiples contratistas. “Sí hay empresas interesadas; no te puedo decir exactamente el número de cuántas, pero varias se han estado interesando”, dijo.

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El proceso administrativo continúa avanzando tras las visitas de obra. “Próximamente haremos ya la apertura y el fallo; yo les podré avisar en cuanto tenga ya la razón”, señaló el secretario ante los medios.

Finalmente, aclaró que la entrega del Fórum será gradual. “Esta etapa terminará antes de finales de este año; tenemos otra etapa que terminará hasta el año siguiente y así sucesivamente”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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