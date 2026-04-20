Carretera a Derramadero registra avance de hasta el 80%; concluirá en octubre

“Carretera Derramadero: vamos en tiempo y forma, como nos comprometimos, para terminar en octubre. Estamos seguros de que vamos a terminar; ya nos falta únicamente un kilómetro de vialidad”, aseguró el funcionario estatal.

El Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que la modernización de la carretera a Derramadero se encuentra en su etapa final, manteniendo el compromiso de entrega para el mes de octubre.

Actualmente, las cuadrillas concentran sus esfuerzos en la infraestructura crítica del proyecto. “Estamos ya dando marchas forzadas en lo que son los puentes, el de La Angostura y el de Las Coloradas”, detalló Algara Acosta.

El titular de Infraestructura estimó que la obra global presenta un progreso significativo. Al ser cuestionado sobre el estado actual, el secretario respondió: “Alrededor de un 70%, un 80% ya”.

Una vez concluidos los puentes, se procederá a la instalación de seguridad y logística vial. “Terminando eso, podemos ya poner las barreras centrales y abrir los pasos por debajo de los puentes”, explicó el funcionario.

Estas adecuaciones permitirán que la circulación fluya entre los costados, facilitando el tránsito entre ejidos mediante vialidades diseñadas ex profeso para la conectividad local, momento en el cual se realizará la entrega oficial.

Respecto a otros proyectos en la Región Sureste, Algara Acosta se mostró reservado. “Yo preferiría que sea el señor Gobernador el que las dé a conocer, pero vienen cosas importantes para Saltillo”, puntualizó.

Sobre la licitación del Fórum de la Expo, confirmó la participación de múltiples contratistas. “Sí hay empresas interesadas; no te puedo decir exactamente el número de cuántas, pero varias se han estado interesando”, dijo.