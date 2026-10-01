Bomberos rescatan a hombre de estructura en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de entre 25 y 30 años fue rescatado la mañana de este jueves por elementos del Cuerpo de Bomberos, luego de que intentara atentar contra su vida desde la estructura elevada que conecta el Museo del Chapulín con el Paseo del Río, en la zona centro de Piedras Negras, Coahuila.

El reporte se recibió a través de un grupo de WhatsApp Ciudadano, donde se alertó sobre la presencia de la persona en la parte alta de la estructura. Al arribar al sitio, bomberos y elementos de Seguridad Pública intentaron dialogar con él para convencerlo de descender; ante su negativa y el riesgo inminente, los rescatistas desplegaron una maniobra oportuna para sujetarlo y ponerlo a salvo.