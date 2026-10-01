Bomberos rescatan a hombre de estructura en Piedras Negras
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Bomberos y Seguridad Pública intervinieron luego de recibir el reporte ciudadano sobre una persona en riesgo en la Gran Plaza.
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de entre 25 y 30 años fue rescatado la mañana de este jueves por elementos del Cuerpo de Bomberos, luego de que intentara atentar contra su vida desde la estructura elevada que conecta el Museo del Chapulín con el Paseo del Río, en la zona centro de Piedras Negras, Coahuila.
El reporte se recibió a través de un grupo de WhatsApp Ciudadano, donde se alertó sobre la presencia de la persona en la parte alta de la estructura. Al arribar al sitio, bomberos y elementos de Seguridad Pública intentaron dialogar con él para convencerlo de descender; ante su negativa y el riesgo inminente, los rescatistas desplegaron una maniobra oportuna para sujetarlo y ponerlo a salvo.
Las autoridades informaron que la persona, quien se encuentra en situación de calle, refirió atravesar por severos problemas de salud y conflictos familiares. Tras el rescate, fue canalizado de inmediato para recibir valoración médica y apoyo psicológico especializado.
Este hecho pone de manifiesto la urgencia de visibilizar y atender los padecimientos de salud mental en la comunidad.
Las crisis emocionales y las situaciones de vulnerabilidad social requieren de un abordaje integral, empatía y una red de apoyo oportuna para evitar desenlaces fatales.¿Necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite?
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