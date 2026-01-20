Brutal agresión deja a trabajador grave y desata exigencia de justicia, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una agresión violenta ocurrida en la colonia Los Espejos generó una denuncia pública por parte de familiares y personas cercanas a un hombre identificado como Diego, quien permanece hospitalizado en estado delicado tras sufrir una fractura de cráneo, en Piedras Negras. A través de redes sociales, los allegados exigieron justicia y solicitaron que el presunto responsable enfrente el proceso legal sin obtener libertad bajo fianza.

De acuerdo con la versión difundida por la familia, la víctima se encontraba trabajando cuando fue atacada sin que mediara un conflicto previo. El hecho, señalan, se registró de manera repentina y con un nivel de violencia que derivó en lesiones graves en la cabeza, mismas que mantienen al hombre internado bajo vigilancia médica, con riesgo de secuelas permanentes.

La denuncia pública fue encabezada por Alejandra ¨N¨, pareja de Luis Diego ¨N¨, quien señaló directamente a Néstor Daniel ¨N¨ como presunto agresor. En su mensaje, aseguró que Diego no tenía problemas con la persona señalada y que el ataque fue directo y reiterado, utilizando un objeto contundente que provocó la fractura craneal.

Según lo expuesto por la denunciante, la intervención de un vecino habría sido determinante para evitar un desenlace fatal, ya que el ataque continuó hasta que un tercero intervino. Este señalamiento fue utilizado por la familia para reforzar la exigencia de que el caso sea investigado a fondo y se valore la gravedad de las lesiones causadas.

En la misma denuncia, se menciona que el presunto agresor habría estado involucrado previamente en otros hechos violentos, incluyendo un caso anterior en el que un menor de edad habría resultado afectado. Estos señalamientos fueron presentados como antecedentes que, a consideración de la familia, representan un riesgo para la comunidad si el implicado permanece en libertad. No obstante, dichas afirmaciones forman parte de la denuncia pública y deberán ser corroboradas por las autoridades correspondientes.

Los familiares y allegados hicieron un llamado a la ciudadanía para difundir el caso y mantener la exigencia de justicia. Insistieron en que el ataque no tuvo motivo aparente y que la víctima es una persona dedicada a su trabajo, ajena a conflictos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre detenciones o avances en la investigación. El caso quedó expuesto públicamente mientras la familia espera que las autoridades determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan conforme a la ley, considerando la gravedad de las lesiones y el estado de salud del afectado.

(Con información de medios locales)