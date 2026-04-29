Cabalgando por una Sonrisa recibe apoyo de la Fundación del Empresariado Coahuilense

La entrega forma parte del compromiso del sector privado por fortalecer el tejido social mediante proyectos de alto impacto comunitario. El esquema de colaboración público-privada permitió optimizar recursos locales y canalizarlos hacia iniciativas de desarrollo social.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La asociación civil Cabalgando por una Sonrisa, dedicada a la equinoterapia en Piedras Negras, fue beneficiada con infraestructura clave otorgada por la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) , que encabeza en la región norte César Isidro Muñoz de Hoyos.

“Se realizó con el porcentaje que se destina a causas sociales del Impuesto Sobre Nómina”, explicó Muñoz de Hoyos, al destacar que este mecanismo garantiza transparencia y participación ciudadana en la aplicación de fondos.

El Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Coahuila constituye una fuente estratégica de financiamiento para programas de competitividad y bienestar. Gracias al convenio vigente, una fracción de estos recursos se destina a proyectos supervisados por consejos ciudadanos y empresariales.

En esta ocasión, la inversión alcanzó cerca de 400 mil pesos, cifra que permitirá ampliar la infraestructura de la asociación y consolidar su labor en la región fronteriza.

Cabalgando por una Sonrisa ofrece terapias asistidas con caballos, enfocadas en el desarrollo psicomotriz y emocional de niñas, niños y personas con discapacidad, contribuyendo a su integración y calidad de vida.