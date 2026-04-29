Desvío de cruces comerciales impacta derrama económica en Piedras Negras

El vocero de los transportistas en la ciudad, Manuel González, explicó que los retrasos constantes han obligado a buscar alternativas para el traslado de mercancías, lo que ha derivado en un impacto directo en sectores que dependen del flujo de operadores.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La lentitud en el cruce por la ruta fiscal de la frontera en Piedras Negras comienza a reflejarse en la economía local, luego de que empresas optaran por trasladar sus operaciones hacia puntos más ágiles.

Hoteles, restaurantes y servicios relacionados han resentido una disminución en sus ingresos, ya que cada vez menos transportistas pernoctan o consumen en la ciudad.

González recordó que anteriormente estos gastos intermedios se quedaban en Piedras Negras, generando una derrama económica que ahora se pierde ante la falta de eficiencia en los cruces.

Advirtió que, de no atenderse la problemática, la situación podría agravarse y afectar no solo al comercio local, sino también la competitividad de la frontera como punto estratégico para el intercambio comercial.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para agilizar los procesos en la ruta fiscal y recuperar la confianza de las empresas, con el objetivo de frenar la salida de operaciones hacia otras fronteras.